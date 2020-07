The Hague Royals 'op drempel' van toetreding tot Dutch Basketball League

Enkele initiatiefnemers van The Hague Royals met derde van links voorzitter Mart Waterval | Foto: The Hague Royals

'We staan op de drempel van deelname aan de Dutch Basketball League (DBL)', zegt Mart Waterval. Hij is voorzitter van The Hague Royals en met die club wil hij komend seizoen spelen op het hoogste niveau van het Nederlandse basketbal. 1 september moet de Haagse vereniging aan alle licentie-eisen voldoen.

'We moeten nu nog de puntjes op de i zetten', verklaart Waterval. 'Daar hoort het rondmaken van de begroting, het uitbreiden van de businessclub en spelers toevoegen aan het team bij. Maar zoals altijd wegen de laatste loodjes het zwaarst. Maar, wij doen volgend jaar gewoon mee', zegt hij zelfverzekerd.

Samen met acht anderen is Waterval nu twee jaar bezig om een basketbalteam op profniveau in Den Haag neer te zetten. Volgens hem biedt de stad veel mogelijkheden op basketbalgebied. Er is volgens de voorzitter een goed stadion in het Zuiderpark, een goede infrastructuur in de stad en een potentiële achterban. 'In de regio Haaglanden wonen meer dan een miljoen mensen. Ook wonen er hier veel expats uit landen waar basketbal een grotere sport is dan in Nederland. Daarnaast spelen volgens mij alleen de ijshockeyers van Hijs en ADO Den Haag op het hoogste sportniveau en die trekken ook nog eens een ander publiek. Basketbal heeft hier veel potentie.'

Vertrouwen in goede afloop

De laatste maanden zorgen voor vertrouwen bij de voorzitter. Dat laat hij zien door een opsomming: 'We hebben een coach vastgelegd, we horen positieve geluiden uit de basketbalwereld en steeds meer (commerciële) partijen sluiten zich bij ons aan. We hebben nu twintig businessleden en zijn bezig met een potentiële hoofdsponsor. Ook de crowdfunding loopt goed. We hebben bijna zesduizend euro binnen. Daarnaast verwacht ik dat de verkoop van seizoenskaarten zal aantrekken. Door corona kunnen er minder mensen op de tribunes en met een ticket ben je eerder zeker van een plaats.'

Het coronavirus zelf bracht voor- en nadelen voor The Hague Royals. 'We wilden op 15 maart een Haags basketbalgala houden. Maar een paar dagen daarvoor was de persconferentie van Rutte over de coronamaatregelen. Dus dat ging niet door. Ook was het een stuk moeilijker om sponsoren binnen te halen.'

Licentie-eisen aangepast vanwege corona

De DBL dacht mee met The Royals en verschoof de deadline voor de inschrijving van 1 mei naar 1 september. 'Ze hebben ons gebeld en gevraagd of wij er vol voor willen gaan', vertelt Waterval. 'De DBL wil de coronacrisis gebruiken om de witte vlekken op de Nederlandse basketbalkaart in te kleuren. Daar hoort Den Haag bij. Daarnaast zijn de licentie-eisen aangepast, waardoor we minder sponsorgeld bijeen hoeven te rapen. Alle clubs hebben straks minder geld te besteden door de coronacrisis. Daardoor zijn de onderlinge verschillen kleiner.'

Zuid-Holland heeft met Feyenoord uit Rotterdam en ZZ Leiden momenteel twee van de negen teams in de DBL. De eventuele wedstrijd tegen Leiden is volgens Waterval 'goed voor het derbygevoel'. Rotterdam ligt volgens hem te ver weg om echt in het Haagse vaarwater te komen. Liever kijkt hij naar de basketbalclubs in de regio Haaglanden. 'Daar onderhouden wij goede contacten mee', vertelt hij. 'Die clubs hebben een goede jeugdopleiding. Dat is het fundament om op te bouwen. Met clubs als Lokomotief Rijswijk, The Jumpers, CobraNova, Das Delft, Westland Stars en Zoebas uit Zoetermeer willen we graag samenwerken de komende jaren.'

'Let's Go Royals'

'Bij de start van het basketbalseizoen op 3 oktober moet 'Let's Go Royals' op de tribunes te horen zijn', vindt Waterval. 'The Hague Royals was altijd de conceptnaam, maar het ging leven in je hoofd. Toen hebben we de naam gehouden. Natuurlijk is het een verwijzing naar de Hofstad. Maar ook naar de Haagse bluf. Met een team vol Haagse bluf en strijd willen we ons bewijzen in de DBL. Een prachtige stad als Den Haag heeft een basketbalteam op het hoogste niveau nodig.'

