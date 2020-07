Jeugdproduct ADO mag zich opmaken voor Premier League: Struijk verwondert zich in Leeds

Bij het net naar de Premier League gepromoveerde Leeds United speelt een voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag. De 20-jarige Pascal Struijk heeft er inmiddels vijf duels in de hoofdmacht van de Engelse club opzitten. Door blessures in de selectie kreeg hij plotseling een kans. En die greep hij.

In een interview met mediapartner NOS gaat Struijk in op het bijzondere seizoen bij Leeds. 'Ik heb ontzettend veel reacties gekregen op mijn spel', merkte Struijk. 'En ook op straat ben ik nu al een paar keer aangesproken door fans. Willen ze met je op de foto. Mooi als je mensen blij kunt maken, daar doe je het toch voor.'

Struijk kon 2,5 jaar praktisch anoniem door de straten slenteren van Leeds. 'Het is een echte industriestad. Maar het bevalt me hier goed. Hoe vaker je er komt, hoe leuker het eigenlijk wordt.'

SEV uit Leidschendam

Als jongen van achttien sloeg Struijk van de ene op de andere dag zijn vleugels uit. Bij Jong Ajax kwam hij als centrale verdediger weinig aan de bak door toedoen van eerst Boy Kemper en later Sven Botman. De Amsterdammers werkten mee aan een tussentijds vertrek. Voordat hij in de hoofdstad terechtkwam voetbalde hij voor SEV uit Leidschendam en speelde hij twee jaar in de jeugd van ADO Den Haag.

'Toen Leeds United interesse toonde, kende ik de geschiedenis van de club niet eens', bekent Struijk. 'Maar mijn vader heeft me meteen bijgepraat en ook wat video's laten zien. Toen was ik natuurlijk wel overtuigd.'

Halve finale Champions League

Leeds is drievoudig kampioen van Engeland, met legendes die luisteren naar namen als William Bremner, John Charles en Jack Charlton. Het was de laatste kampioen van de oude First Division, voordat in 1992 de Premier League werd ingevoerd. In 2001 werd de halve finale van de Champions League gehaald. De laatste zestien jaar bracht de club door op lagere niveaus en vocht het vooral voor zijn bestaansrecht.

'Het is nog steeds een ontzettend grote club. Gewoon een topclub, dat merk je aan alles', zegt Struijk. 'Het heeft ook echt heel wat losgemaakt dat we promoveerden. Bij de fans natuurlijk, maar ook bij tegenstanders. Ze vinden het aan de ene kant leuk om weer tegen ons te spelen, maar je merkt ook dat we echt worden gehaat.'

Bielsa

Typerend waren de woorden van zijn trainer, de exentrieke Marcelo Bielsa, toen Struijk zeer verdienstelijk debuteerde. 'Ik merkte wel dat hij tevreden was, maar liever benadrukte hij wat er volgende keer beter moet. Hij is streng en direct. Wie niet alles geeft, is zijn plekje zo weer kwijt.'

Na twee jaar bij de onder 23 en een half jaar als volwaardig lid van de A-selectie kan Struijk niets anders dan tevreden zijn. 'Ik had nooit durven denken dat ik nu hier zou staan in mijn carrière. Ik heb me persoonlijk enorm kunnen ontwikkelen. Het komend jaar hoop ik veel wedstrijden te kunnen spelen.'

Clichébeeld Engels voetbal

Grote vraag is natuurlijk of er deze zomer met miljoenen wordt gesmeten, nu de televisiegelden rijkelijk binnen vloeien, of dat Leeds het aandurft met de vele talenten - zoals Struijk - die de topclub in wederopbouw de laatste jaren (deels) zelf heeft opgeleid.

'Het is een beetje het clichébeeld dat je hier in Engeland vooral fysiek sterker wordt', vindt Struijk. 'Als ik naar mezelf kijk, vind ik dat wel meevallen. Ik ben niet bang in de duels, ben sterk in de lucht. Maar ik ben vooral een speler die graag de bal wil hebben.'

Negentig minuten als verdedigende middenvelder

Belangrijk is in elk geval dat Struijk zich al heeft kunnen onderscheiden. Zijn voetballende capaciteiten maken hem op meerdere plekken inzetbaar dan alleen links centraal achterin, zoals Bielsa dat graag ziet. Zo speelde hij twee keer de volle negentig minuten als verdedigende middenvelder.

De Premier League zal weten dat Leeds terug is. En Leeds weet nu wie Pascal Struijk is. 'Ik zie hier zeker wel kansen voor mezelf.'

LEES OOK: Laatste contractjaar van Pinas bij ADO: 'Verlengen? Kan, we gaan zien wat er gebeurt'