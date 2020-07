Surfvereniging uit problemen door suppen: 'Duizend Delftenaren al op een board gestaan'

Surfvereniging Delft zit door de coronamaatregelen in zak en as. De club ziet hun belangrijkste activiteit, het geven van surflessen aan kinderen van de Buitenschoolse Opvang, instorten. De vereniging gaat echter niet bij de pakken neerzitten en start met het geven van suplessen en het verhuren van boards. Dat blijkt een schot in de roos. Suppen is op dit moment enorm populair in Delft. Inmiddels hebben volgens verenigingsvoorzitter Marc Lamey al duizend Delftenaren op een supboard gestaan.

Door het supsucces heeft de surfschool zelfs de naam veranderd. De vereniging gaat tegenwoordig door het leven als Sup- en Surf Delft. Die suptoevoeging in de naam is niet gek als je Lamey hoort: ’We hebben inmiddels een vloot met meer dan twintig supboards en we moeten regelmatig boarden lenen', zegt hij. 'Je kunt wel zeggen dat Delft een supstad is geworden.'

Ondertussen waait er een stevige wind over De Grote Plas bij het Delftse Hout. Om zich daar tegen te beschermen zijn de suppers naar een stukje waar minder wind staat gepeddeld. Twee meiden doen daar op een supboard een paar yogabewegingen. 'Inmiddels wordt er ook fitness en yoga op het water gegeven', legt Lamey uit.

De verbouwing van het clubgebouw kan starten

Het supavontuur van de vereniging begint in de woning van de voorzitter. 'Eerst verhuurden we de sups vanuit mijn huis. Je ziet het bord nog staan', zegt hij terwijl hij over het water wijst. ‘Dat ging zo goed dat we zeiden: 'dit moeten we oppakken'. Inmiddels weten we niet wat ons overkomen is.'

Ook wil de vereniging investeren in een nieuw clubhuis. Het gebouw moet onder andere worden betaald uit de surflessen. Maar door de coronamaatregelen komen die een tijdje stil te liggen 'Suppen heeft onze vereniging echt een boost gegeven', zegt Lamey. 'Met de contributie hadden we het als vereniging wel gered. Maar door dit succes kunnen we met een gerust hart aan de verbouwing beginnen.'

LEES OOK: Van ondergrondse tochten tot fruit plukken; dit kun je in de vakantie doen in onze regio