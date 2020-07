Struijk, Zirkzee en Van Lindert: waar spelen de voormalig ADO-talenten nu?

Sommige jeugdspelers van ADO werden al weggehaald door andere eredivisieclubs toen ze dertien of veertien jaar waren. In de jeugd van Ajax, PSV en Feyenoord spelen meerdere voetballertjes die een aantal jaar in het geelgroen hebben gelopen. Pascal Struijk maakte als 16-jarige de overstap van Den Haag naar Amsterdam. Vervolgens vertrok hij twee jaar geleden naar Leeds United, waar hij tegenwoordig onderdeel uitmaakt van de selectie die anderhalve week geleden promotie naar de Premier League afdwong.

Maar ook spelers die net niet slagen bij ADO Den Haag, komen via een omweg aan de bak. Jerdy Schouten is misschien wel het bekendste voorbeeld. De verdedigende middenvelder speelde twee wedstrijden voor ADO en vertrok vervolgens naar Telstar. Via Excelsior belandde hij bij Bologna in de Serie A, waar hij vrij makkelijk meedraait.

De spelers in het elftal hierboven zijn allemaal jonger dan 23 jaar. Lang niet alle namen zullen voor iedereen bekend klinken. De 22-jarige Rody de Boer heeft al meer dan zestig wedstrijden gekeept in het Nederlandse betaalde voetbal. En kenners verwachten dat talent Denzel Owusu (17) dit jaar wel eens zijn debuut kan gaan maken in de Kuip in Rotterdam.

Bij iedere speler hebben we daarom een klein overzicht gemaakt. Ook hebben we gekeken naar het aantal gespeelde wedstrijden in het profvoetbal. Teams als Jong AZ en Jong Ajax spelen in de eerste divisie en dat is een profcompetitie. Die tellen gewoon mee. Net als het tweede team van Bayern München waar Joshua Zirkzee meer dan twintig wedstrijden voor heeft gespeeld. Dat team komt uit op het derde profniveau van Duitsland.

Basisteam

Doelman

Naam: Rody de Boer

Huidige team: De Graafschap, wordt gehuurd van AZ

Geboortedatum: 22 augustus 1997

Geboorteplaats: Voorburg

Loopbaan: Forum Sport, ADO Den Haag, Telstar, AZ, De Graafschap

Wedstrijden op profniveau: 64

Rechtsback

Naam: Steven Ako van der Sloot

Huidige team: Jong Ajax

Geboortedatum: 6 juli 2002

Geboorteplaats: Limbe (Kameroen)

Loopbaan: Haaglandia, ADO Den Haag, Feyenoord, Ajax

Wedstrijden op profniveau: Moet debuut nog maken

Centrale verdediger

Naam: Denzel Owusu

Huidige team: Feyenoord onder 21

Geboortedatum: 24 februari 2003

Geboorteplaats: Den Haag

Loopbaan: Haagse Hout, ADO Den Haag, Feyenoord

Wedstrijden op profniveau: Moet debuut nog maken

Centrale verdediger

Naam: Pascal Struijk

Huidige team: Leeds United

Geboortedatum: 11 augustus 1999

Geboorteplaats: Deurne (België)

Loopbaan: SEV, ADO Den Haag, Ajax, Leeds United

Wedstrijden op profniveau: 5

Linksback

Naam: Abdallah Aberkane

Huidige team: Excelsior

Geboortedatum: 5 mei 2000

Geboorteplaats: Gouda

Loopbaan: SV Gouda, Jodan Boys, ADO Den Haag, Ajax, Sparta, Excelsior

Wedstrijden op profniveau: 27

Verdedigende middenvelder

Naam: Jerdy Schouten

Huidige team: Bologna

Geboortedatum: 12 januari 1997

Geboorteplaats: Hellevoetsluis

Loopbaan: Vlotbrug, Spijkenisse, ADO Den Haag, Telstar, Excelsior, Bologna

Wedstrijden op profniveau: 87 (5 doelpunten)

Centrale middenvelder

Naam: Kees van Lindert

Huidige team: PSV onder 19

Geboortedatum: 16 januari 2002

Geboorteplaats: Den Haag

Loopbaan: HVV, ADO Den Haag

Wedstrijden op profniveau: Moet debuut nog maken

Centrale middenvelder

Naam: Youri Regeer

Huidige team: Jong Ajax

Geboortedatum: 18 augustus 2003

Geboorteplaats: Haarlem

Loopbaan: SV Zandvoort, Rijnsburgse Boys, ADO Den Haag, Ajax

Wedstrijden op profniveau: 1

Spits

Naam: Joshua Zirkzee

Huidige team: Bayern München

Geboortedatum: 22 mei 2001

Geboorteplaats: Schiedam

Loopbaan: VV Hekelingen, Spartaan '20, ADO Den Haag, Feyenoord, Bayern München

Wedstrijden op profniveau: 30 (6 doelpunten)

Rechtsbuiten

Naam: Naoufal Bannis

Huidige team: Feyenoord

Geboortedatum: 11 maart 2002

Geboorteplaats: Den Haag

Loopbaan: Haaglandia, ADO Den Haag, Feyenoord

Wedstrijden op profniveau: 6

Linksbuiten

Naam: Jurmain Blanchard

Huidige team: Vitesse onder 19

Geboortedatum: 23 februari 2002

Geboorteplaats: Delft

Loopbaan: DHC, ADO Den Haag, Vitesse

Wedstrijden op profniveau: Moet debuut nog maken

Reservebank

Keeper

Naam: Dani van den Heuvel

Huidige team: Ajax onder 17

Geboortedatum: 28 mei 2003

Geboorteplaats: Den Haag

Loopbaan: SV Wippolder, ADO Den Haag, Ajax

Wedstrijden op profniveau: Moet debuut nog maken

Verdediger

Naam: Tristan Dekker

Huidige team: VVV Venlo

Geboortedatum: 27 maart 1998

Geboorteplaats: Den Haag

Loopbaan: Haaglandia, ADO Den Haag, VVV Venlo

Wedstrijden op profniveau: 61

Verdediger

Naam: Darren Sidoel

Huidige team: FC Cordoba

Geboortedatum: 10 maart 1998

Geboorteplaats: Den Haag

Loopbaan: Haaglandia, HFC, ADO Den Haag, Ajax, Reading, Roeselare, Arda Kardzjali, FC Cordoba

Wedstrijden op profniveau: 35 (1 doelpunt)

Verdediger

Naam: Denso Kasius

Huidige team: FC Utrecht

Geboortedatum: 6 oktober 2002

Geboorteplaats: Delft

Loopbaan: DHC, Sparta, Feyenoord, ADO Den haag, FC Utrecht

Wedstrijden op profniveau: 1

Middenveld

Naam: Nassef Chourak

Huidige team: Ajax onder 17

Geboortedatum: 21 juli 2004

Geboorteplaats: Alphen aan den Rijn

Loopbaan: Alphense Boys, Alexandria, Spartam ADO Den Haag, Ajax

Wedstrijden op profniveau: Moet debuut nog maken

Aanvaller

Naam: Daude van der Kust

Huidige team: Clubloos

Geboortedatum: 2 mei 1999

Geboorteplaats: Rotterdam

Loopbaan: Alexandria, Sparta, ADO Den Haag, Villarreal Feyenoord

Wedstrijden op profniveau: Moet debuut nog maken

