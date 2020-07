XTC-lab in Haagse woonwijk: 'Ze waren al maanden aan het verbouwen'

Het is misschien niet de eerste plek waar je een drugslab verwacht. Maar misschien is dat juist de reden dat een groentewinkel in de Haagse Vlierboomstraat werd omgetoverd tot XTC-lab. Zaterdag deed de politie er een inval en vond er een tabletteermachine en een 'aanzienlijke hoeveelheid XTC pillen'.

'Ze waren er al maanden aan het verbouwen', vertelt een buurman. Hij zag hoe agenten zaterdag rond 14.00 uur 's zaterdagmiddag een deur aan de zijkant van het pand, in de Frambozenstraat, inrammen. De straat wordt afgezet, brandweer en politie gaan het pand binnen. Vier mannen worden aangehouden, zij zitten nog vast.

Het pand stond al maanden leeg, volgens de buurt. Binnen staan wat verfspullen, treetjes frisdrank en wat lege vitrines. 'Eerst zat er een groentewinkel. De eigenaar zei: we gaan verbouwen', vertelt de buurman. Daarna stond het pand maanden leeg, volgens de man. 'En ja, de huur is zeker 1250 euro in de maand en dat moet ergens van betaald worden.'

Verbouwen

Maandagochtend gaat het er ook over bij de bakker. 'Iedereen praat erover', merkt een dame op die net haar brood afrekent. De bakkerij moest zaterdag even dicht, vertelt een medewerkster. Het was haar opgevallen dat er de laatste tijd ineens mensen via de zijdeur van de groentewinkel naar binnen en naar buiten gingen.

Ook was het opgevallen dat ze wel erg lang aan het verbouwen waren. 'Het zou een kapperszaak worden of zoiets, maar ik denk dat het uitstel was.'

Drugslabs in de stad

Wie aan drugslabs denkt, denkt misschien eerder aan afgelegen schimmige plekken waar het niet opvalt als je pillen draait of crystal meth kookt. De politie noemt als meest voorkomende plekken: industrieterreinen, bedrijfsverzamelgebouwen, bij boerderijen, of in afgelegen gebouwen. Toch hebben we de laatste jaren voorbeelden gezien van drugslabs in bewoond gebied. Zo rolde de politie in mei nog een lab op in een flat in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag.

In april vorig jaar werden twee broers betrapt die in de badkamer van hun huis op de Goeverneurlaan in Den Haag drugs maakten. Een jaar daarvoor werd een groep Albanezen opgerold die cocaïne produceerde in de Frederikstraat en de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

Levensgevaarlijk

Een drugslab in de buurt kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Zo is een XTC-lab 'een kleine chemische fabriek', schrijft de politie op haar website. Met alle risico's die daar bij komen kijken zoals: 'gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing'. Toch lijkt het in het geval van dit lab anders te zitten, omdat het hier mogelijk gaat om een locatie waar alleen tabletten werden gemaakt.

Een specialist van de politie legt uit dat de productielijn van XTC vaak gescheiden is. Zo zijn er locaties waar de drugs worden gekookt, terwijl de pillen weer op een andere plek tot tabletten geslagen worden. Dit soort labs zijn moeilijker te herkennen, vertelt de specialist. 'Je hebt geen anijsgeur of geen warmte zoals bij een hennepkwekerij.' Ze vertelt dat er poeders tot tabletten worden geslagen. 'Eigenlijk kun je het alleen herkennen aan het stampende geluid.'

Meer labs

Het aantal drugslabs dat werd opgerold in onze regio is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Vorig jaar werden door de Haagse politie tien productielocaties ontdekt, tegen vijf in 2015. Ook landelijk steeg het aantal ontdekte drugslabs. De meeste opslag- en productielocaties werden aangetroffen in de zuidelijke provincies en het oosten van het land.