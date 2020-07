Gamen in een echte Formule 1-auto: 'Het in die auto wurmen is al tof om een keer te doen'

EGA heeft de eyecatcher te danken aan de coronacrisis. 'De wagen werd gebruikt in de Formule 1 Show van Olav Mol en Jack Plooij. Dat is een theatertour die door corona stil is komen te liggen. Ook werd de wagen ingezet op evenementen, maar die zijn er op dit moment ook nauwelijks. Vandaar dat wij de komende zes maanden de auto mogen gebruiken', legt Runhart uit.

Het gaat om een samengestelde Formule 1-auto. 'Zoals ik het heb begrepen is het een auto die uit onderdelen van verschillende teams bestaat', vertelt Runhart. Op die manier konden meerdere teams van de auto gebruikmaken. Omdat er nu geen gebruik meer wordt gemaakt van dit soort auto's kon er een worden gebruikt in de theatertour.'

Realistisch mogelijke ervaring

Runhart heeft geprobeerd om racers een zo realistisch mogelijke ervaring te geven. 'We hebben voor de auto drie schermen gezet, zodat mensen die racen zoveel mogelijk van links naar rechts moeten kijken. Het is net of je echt op het circuit rijdt.'

Je merkt nu hoe hard coureurs moeten remmen en dan krijg je pas echt respect voor wat zij in een race moeten doen - Thomas Runhart

Volgens Runhart merk je pas goed hoe moeilijk het rijden in een Formule 1-auto is als je er zelf inzit. Ook al is het maar via een spelletje. 'Pas als je in de auto zit, merk je pas hoe krap en klein die is. Het is heel tof om alleen maar in de auto te stappen. Je moet je er echt in wurmen. En ook het rijden is heel anders dan je gewend bent. Je merkt nu hoe hard coureurs moeten remmen en dan krijg je pas echt respect voor wat zij in een race moeten doen.'

De Formule 1-auto in Alphen | Foto: Bradley

Omdat het bedrijf in Alphen maar een auto heeft, moeten mensen die in de auto willen racen van tevoren reserveren. De eerste reacties zijn volgens Runhart positief. 'Tijdens de coronacrisis heeft het online racen enorm aan populariteit gewonnen. Max Verstappen deed er zelf ook aan mee. We hebben de afgelopen maanden daardoor zelf al een stijging in de verkoop van kleinere racesimulatoren gezien. En nu kunnen we mensen echt de volledige ervaring bieden. Alleen de wind ontbreekt nog.'

