Zomers weer in aantocht: 'Meer zon en hogere temperaturen'

De week heeft een bewolkte start, maar weerman Huub Mizee heeft goed nieuws voor wie verlangt naar warmere dagen. Er is namelijk zomers weer in aantocht met temperaturen die misschien wel richting de dertig graden gaan.

'Het is voorlopig bewolkt', zegt Huub over deze druilerige maandag. 'In de loop van de ochtend was er wat regen, al was het niet zoveel regen als afgelopen weekend.'

Het is misschien bewolkt, maar de temperatuur gaat maandag nog wel omhoog. 'Er komt later vandaag subtropische lucht aan. In de loop van de middag kunnen we zon verwachten en 25 graden.'

Zomerse temperaturen

De temperatuur zal dinsdag wel weer wat zakken. 'Morgen zijn er perioden met zon. Er is kans op een bui en het is minder warm, twintig graden. Woensdag ziet het er ook prima uit, en komt er steeds meer zon.'

Dat komt volgens Huub door een hogedrukgebied dat steeds meer onze kant op komt. 'Dat ligt donderdag en vrijdag al dichtbij! Dat betekent dat het steeds beter weer wordt aan het einde van de week, met meer zon en hogere temperaturen. Vrijdag is het al een graad of 25 en zaterdag zelfs 27 graden. Zomers weer dus!' Daar moeten we het dan wel van nemen, want zondag zal de temperatuur weer flink zakken.