Tegel eruit, plant erin; José en Loes maken Den Haag groener met geveltuintjes

Met twee volgeladen bakfietsen met aarde en planten trekken José Hamer en Loes Baijens elke maandag en donderdag de wijk in om geveltuintjes aan te leggen. Sinds de coronacrisis heeft het duo al meer dan zeventig bewoners in het Haagse stadsdeel Escamp blij gemaakt met groen langs de gevel.

José en Loes zijn echte aanpakkers. Op elk adres waar zij komen, is de stoeptegel vervangen door groen. De wijk heeft ruim 1.300 stoeptegels minder en is honderden planten rijker. 'Tegel eruit, plant erin', zegt José, drijvende kracht achter de geveltuintjes. Dat doet ze vanuit bewonersorganisatie SPARK aan de Escamplaan.

'Ik zag die meiden bezig', zegt Annie van der Sluis, 'en ik dacht dat wil ook wel. Maar ik wil mijn tuintje niet te breed want ik moet ook nog mijn ramen kunnen lappen.' Loes en José hebben inmiddels de stoeptegels weggehaald en de planten erin gezet. José is blij met het domino-effect en het aanstekelijk enthousiasme van de bewoners. Zo ontstaan er hele groene slingers in de wijk. 'De geveltuintjes zorgen voor saamhorigheid in de wijk. 'Ik denk dat we nog wel een tijdje bezig zijn in deze wijk', zegt José Hamer tevreden.

Zeventig tuintjes

Operatie Steenbreek wil de aanleg van meer groen in de stad stimuleren. Sinds 2016 zijn er al ruim 110.000 stenen opgehaald. 'Door tegels te vervangen door groen helpen we de natuur een handje. Door meer groen kan het regenwater weer in de bodem zakken, wordt de temperatuur in de stad niet te hoog - beton houdt warmte vast -, maken we de leefomgeving voor insecten, vogels en onszelf prettiger. In een groene omgeving voelen we ons meer ontspannen en gezonder. Het hebben van meer groen is echt belangrijk', legt José uit.

Om het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken, regelt José de planten bij Operatie Steenbreek en legt zij met een team vrijwilligers de geveltuintjes aan. Vlak na de uitbraak van de coronacrisis begon José met de actie. Het is meteen een succes. Ze kan de vraag nauwelijks aan. José en haar team hebben inmiddels al meer dan zeventig tuintjes aangelegd. En er liggen nog dertig aanvragen waar ze nauwelijks aan toekomt. 'Vaak als we ergens bezig zijn, komen we die straat niet meer uit. Buren vragen elkaar of ze ook een tuintje willen onderhouden, of degene die toevallig langsloopt raakt aan de praat en wordt gedurende het gesprek ook enthousiast. Wij hoeven niets meer te vragen.'

Het initiatief wordt gesteund door Fonds1818 en Operatie Steenbreek. In Den Haag organiseert Stichting Duurzaam Den Haag deze 'operatie' waar bewoners tegels kunnen inruilen voor (gratis) planten. Bij de eerste tien tegels, krijgen bewoners een plant per tegel. Daarna krijgen ze een plant per twee tegels mee.

