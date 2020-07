GGD Hollands Midden voorzichtig positief over aantal besmettingen Hillegom

Het aantal coronabesmettingen dat is gelinkt aan café De Kleine Beurs in Hillegom is, ruim twee weken na de uitbraak op zaterdag 11 juli, opgelopen tot 42. Daarbij gaat het om 32 cafébezoekers en tien secundaire besmettingen (contacten van cafébezoekers). Dat meldt GGD Hollands Midden.

Beide groepen zitten in thuisisolatie. Dat betekent dat zij door de GGD zijn gevraagd twee weken thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen, in afwachting van of zij klachten ontwikkelen. In navolging van het bron- en contactonderzoek zitten er in totaal zo'n 300 personen in thuisisolatie.

Gezien het aantal secundaire besmettingen houden de mensen zich volgens GGD Hollands Midden aan de thuisisolatie en vallen de cijfers in die zin tot nu toe mee. Ze zijn dan ook voorzichtig positief. Het onderzoek naar de cafébezoekers is overigens afgerond, want de incubatietijd van veertien dagen voor die groep is inmiddels verstreken. Het onderzoek naar de secundaire contacten loopt nog tot eind juli/begin augustus.

