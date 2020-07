Rechter oordeelt over Thijs H.: dwong zijn psychose hem tot drie moorden?

De rechtbank in Maastricht doet donderdag uitspraak tegen Thijs H. De 28-jarige H. uit Brunssum heeft bekend dat hij drie mensen heeft gedood. Op 4 mei 2019 stak hij de 63-jarige Etsuko dood in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij een man en een vrouw doodstak. Volgens deskundigen was H. tijdens de moorden volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie (OM) twijfelt daaraan en eist 24 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen H.

De 63-jarige Etsuko liet haar hondjes uit in de Scheveningse Bosjes toen ze op 4 mei werd doodgestoken door Thijs H. De vrouw had 30 messteken en haar linkerpink was afgesneden. Op 7 mei sloeg H. toe in Limburg. Op de Brunssummerheide in Limburg stak hij eerst een 63-jarige vrouw dood en korte tijd later een 68-jarige man.

Volgens H. kreeg hij moordopdrachten, als hij die niet uitvoerde zou zijn familie worden uitgemoord. Hij kreeg de moordopdrachten via kentekens en nieuwsberichten. Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) is H. volledig ontoerekeningsvatbaar, zij adviseren een tbs-behandeling.

OM gelooft psychose niet

Het OM gelooft niet dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zo zocht hij op internet naar hoe je kunt doen alsof je een psychose hebt. Ook vindt het OM dat H. zelf heeft bijgedragen aan zijn geestelijke ongezonde toestand door drugs te blijven gebruiken. Hij wist dat hij daarmee risico's nam, volgens justitie. Ook zette hij tijdens een van de moorden zijn telefoon uit.

De deskundigen zeggen daarover dat hij dat deed onder invloed van zijn psychose. 'Binnen de verstoorde realiteit maak je een keuze: iemand kan in een waan zitten en niet gepakt willen worden door de politie.'

Thijs H. heeft spijt betuigd voor zijn daden. Hij hoopt dat de rechters hem geen celstraf opleggen maar naar een tbs-kliniek sturen. De rechtbank doet om 13.30 uur uitspraak.

Cel of tbs

Als de rechtbank het oordeel van de deskundigen volgt en Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar acht dan krijgt hij geen celstraf. De rechter zal H. dan naar een tbs-kliniek sturen waar hij verplicht wordt behandeld. De gemiddelde duur van een tbs-behandeling is acht jaar. Iedere twee jaar wordt de tbs bekeken door een rechter, die laat zich adviseren door deskundigen. De rechter kan de tbs dan met één of twee jaar verlengen. Als de rechter vindt dat H. wel toerekeningsvatbaar is dan zal hij ook een celstraf krijgen eventueel in combinatie met een tbs-behandeling. Die behandeling begint dan na zijn celstraf.

