Aangespoelde zeehond Langoustinie onverwacht overleden

Volkomen onverwacht is zondag zeehond Langoustinie overleden. Het dier, ook bekend onder de naam Zeehond 78, bleek volgens zeehondenopvang A Seal Stellendam een 'onderliggende aandoening aan het hart' te hebben gehad. Langoustinie werd begin juli uit zee gered, nadat ze in een visnet verstrikt was geraakt.

'Ondanks dat het de laatste tijd juist erg goed met haar leek te gaan is ze zonder opvallende ziekteverschijnselen plots uit zichzelf overleden', meldt A Seal. 'We willen iedereen die betrokken is geweest bij haar verzorging enorm bedanken. En hiermee nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat men verantwoord omgaat met onze wateren.'

Langoustinie was op 1 juli in kritieke toestand aangespoeld bij Ter Heijde. Ze zat verstrikt in een visnet en kwam terecht bij de zeehondenopvang in Stellendam. Het visnet bleek een wond van wel tien centimeter diep te hebben veroorzaakt.

Inzamelingsactie

Onlangs meldde mediapartner WOS nog dat het beter met haar ging. De zeehondenopvang startte afgelopen week een inzamelingsactie om de kosten van het herstel van Langoustinie te dekken.

Overigens was de onfortuinlijke zeehond een oudgediende: al in 2015 werd ze bij A Seal Stellendam opgevangen om geholpen te worden aan een longworm, 'en gezond weer vrijgelaten in zee', aldus de zeehondenopvang.

Hartje

Ook nu ging het goed met Langoustinie: 'Ze eet steeds beter en komt goed aan. Ze is veel actiever en de wond blijkt van levensvatbaar weefsel', meldde de opvang twee weken geleden. Maar uiteindelijk was het dus haar hartje dat haar in de steek liet.

