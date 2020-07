Inmiddels 24 autobranden in Leidschendam sinds begin april

LEIDSCHENDAM-VOORBURG -

Voor de tweede keer in vijf weken tijd is er afgelopen weekend een auto in brand gestoken in de Prinses Annalaan in Leidschendam. In juni stond daar ook een wagen in lichterlaaie. In totaal waren er in de gemeente Leidschendam-Voorburg sinds begin april al 24 autobranden. Het onderzoek naar de dader of daders gaat onverminderd voort, laat een politiewoordvoerder weten.