Langer wachten op testuitslagen corona bij GGD Haaglanden en Hollands Midden

De GGD'en in Zuid-Holland hechten extra belang aan het snel opsporen van mensen die besmet zijn. Op die manier kan het verder verspreiden van het coronavirus zo snel mogelijk worden ingedamd. Hoe langer de testen en de testuitslagen op zich laten wachten, hoe groter de kans dat andere mensen worden besmet.

De GGD'en verwijzen daarom soms ook door naar een testlocatie buiten de regio: 'We gaan dus voor snelheid versus geografische ligging. Wij begrijpen dat het niet prettig is voor iemand om bijvoorbeeld dertig minuten te moeten rijden voor een test, maar op dit moment is het helaas even niet anders.'

Positief of negatief

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR krijgen mensen die positief testen overigens in ruim negentig procent van de gevallen binnen 24 uur de uitslag nadat de resultaten bij de betrokken GGD zijn binnengekomen. Voor mensen met een negatieve uitslag duurt het meestal langer voordat ze worden geïnformeerd. GGD Hollands Midden adviseert in het geval dat het meer dan 48 uur duurt telefonisch contact op te nemen met hun callcenter.

Extra testlocatie in Den Haag

Sinds 1 juni is het aantal afgenomen coronatesten landelijk toegenomen van bijna 50.000 in de eerste week tot ruim 110.000 in de afgelopen week. Hierdoor wordt een enorm beroep gedaan op de testcapaciteit. Om aan de toenemende vraag te voldoen waren er eerder al nieuwe testlocaties geopend in Naaldwijk en Leidschendam.

Maandag is daar ook nog een testlocatie aan de Lange Lombardstraat 35 in Den Haag bij gekomen. Deze uitbreiding van de testcapaciteit in de regio is vooral bedoeld voor inwoners van Den Haag, die niet in de gelegenheid zijn om met de auto naar de hoofd testlocatie in Nootdorp te komen.

Opschaling

Volgens de GGD GHOR wordt er momenteel gewerkt aan meer aanbod. Zo komen op de testlocaties meer rijen en de openingstijden worden verruimd. Daarnaast blijft de planning om het aanbod voor de herfst, als er volgens de prognoses veel meer mensen met luchtwegklachten zijn, structureel te verhogen.

Sjaak de Gouw van de GGD GHOR is overigens wel blij met de onverwacht snelle toename van het aantal testaanvragen: 'Lange tijd bleef het aantal afgenomen testen sterk achter bij de prognoses. Daar lijkt een einde aan gekomen. Gelukkig laten steeds meer mensen zich testen. Dat is cruciaal om verdere verspreiding te kunnen voorkomen.'

