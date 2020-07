Hoe een enorme circustent in 1919 instortte op de Markt in Gouda

Hoe een circustent in 1919 instortte op de Markt in Gouda

Er staan een paar toeristen op de Markt in Gouda, ze kijken vol bewondering naar het monumentale voormalige stadhuis uit 1603. Een vrachtwagenchauffeur parkeert zijn wagen om te lossen. Juist op deze plek, schuin voor het beroemde hotel De Zalm stond vroeger regelmatig een enorme circustent. Zo ook in 1919. Circus Wilke is neergestreken in Gouda. Clowns, acrobaten, de beroemde paardenshow, het circus heeft zelfs een olifant.

Circus Wilke was in die tijd ongekend populair. Iedereen die het kon betalen, ging naar het circus op de Markt. Die avond was de tent gevuld met ruim 1.000 mensen. Er was slecht weer voorspeld maar de enorme tent was met zorg opgebouwd.

Klokslag 20.00 uur stak er een storm op, het begon te onweren en te regenen. Door de storm begonnen de touwen en palen gevaarlijk heen en weer te bewegen. Er brak paniek uit, mensen begonnen te dringen naar de uitgang, tot plotseling de hele tent instortte. Veel Gouwenaars kwamen onder de zeilen van de tent terecht. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Ook alle dieren overleefden het.

Ondergang

Zoals zo vaak in de showbusiness: the show must go on. En dus ging het circus de volgende dag gewoon door, maar dan zonder tent. Circus Wilke komt de klap niet te boven. In 1920 kwam er een einde aan het circus.

Volgens Eric Boers van de historische vereniging Die Oude Goude zijn er verschillende scenario's: 'Ik heb een verhaal gevonden dat de weduwe Wilke een nieuwe man trouwde die het geld er doorheen heeft gejaagd, maar het kan natuurlijk ook heel goed zo zijn dat het verlies van de tent en de kosten die dat met zich meebracht tot de ondergang van het populaire circus hebben geleid. Wie het weet mag het zeggen', zegt Boers.