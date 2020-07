Op vakantie naar het buitenland? 'Check het reisadvies en de lokale coronamaatregelen'

'Het is goed om, voordat je op reis gaat, het reisadvies in je vakantieland in de gaten te houden', zegt Rosanne Koopman van Eurocross. 'Blijf ook tijdens je reis op de hoogte van de coronamaatregelen in het land. Die kunnen veranderen.'

Ook zegt Eurocross dat je verder moet kijken dan alleen de landsgrenzen van je reisbestemming. Als je met de auto bijvoorbeeld naar Spanje rijdt, dan kom je door meerdere andere Europese landen. Volgens Koopman is het belangrijk dat je ook op de hoogte bent van de maatregelen in België en Frankrijk. 'Ook daar kan bijvoorbeeld het reisadvies wijzigen', zegt ze.

Barcelona oranje

'Ik ben niet bang dat de codekleur van Spanje oranje wordt', zegt een andere reiziger op het vliegveld. 'Ik denk dat ze per regio kijken of er ingegrepen moet worden. Dat ze het op die manier controleren. Ik hoop dat het lukt.'

Inmiddels heeft het ministerie het reisadvies voor Barcelona en omgeving aangepast vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in het gebied. Reis alleen naar Barcelona als het echt noodzakelijk is, zegt het ministerie maandagavond. Eurocross kan dus veel telefoontjes verwachten uit de stad aan de Middellandse zee. Ze hebben ervaring met die veranderende kleurcode in het Leids bastion. Vorige week kwamen er veel telefoontjes binnen van Nederlanders in Kroätie, toen dat land een negatief reisadvies kreeg.

'Land zo snel mogelijk verlaten'

'Als die kleurcode verandert terwijl je in het vakantieland zit, dan zit je met je dekking, een reisverzekering en eventueel een autoverzekering', zegt Jaap Vermeulen van Eurocross. 'Dan is vaak het advies om het land zo snel mogelijk weer te verlaten qua dekking en dat soort dingen allemaal.'

'Soms kan het zijn dat je je tickets moet omboeken', weet Vermeulens collega Koopman. 'Het kan zo zijn dat je via een reisorganisatie hebt geboekt. Dan kun je bij hun navragen of via hun de kosten worden vergoed. Maar via de reisverzekering worden die niet vergoed en komen ze dus voor eigen rekening.' Vliegen kan dus een risico zijn.

