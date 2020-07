Provinciale steun voor sluiten bruggen Leiden tijdens spits: 'De hele stad staat vast'

'Tijdens de spits komt er ontzettend veel vrachtverkeer over het water', vertelt CDA-Statenlid Moniek van Sandick. 'Op zich is dit een goede zaak, want dit scheelt een heleboel vrachtwagens op de weg. Dat leidt tot minder CO2 en zo. Maar op het moment dat de Lammebrug, Wilhelminabrug of Stierenbrug in de spits open is en er honderden auto's voor zo'n open brug blijven ronken, is dat hele CO2-verhaal natuurlijk van tafel.'

Want al die auto's die staan te wachten, stoten ook heel veel CO2 uit. Het kan volgens haar niet zo zijn dat het vrachtverkeer over water er voor zorgt dat de mensen die over de weg naar hun werk willen niet op tijd daar kunnen komen. 'Dat er vrachtverkeer over water gaat, is prima. Maar niet tijdens de spits. Want vergeet niet: doordat er steeds meer vrachtverkeer over het water gaat, moeten die bruggen vaker open. In de spits is dat buitengewoon vervelend.'

Moniek van Sandick | Foto: CDA Zuid-Holland

'Het probleem is te urgent'

Hoe vaak een brug open moet, kan per seizoen schelen. Maar tijdens de spits praat je volgens het CDA-Statenlid over een of twee keer per halfuur. 'Dat klinkt als weinig, maar het duurt heel erg lang voordat het verkeer daarna weer op gang komt. Dan staat zo'n hele stad vast.'

Daarom vragen het CDA Zuid-Holland en de provinciale VVD aan het college van Gedeputeerde Staten onderzoek te doen naar de oorzaken van de files en de nodige maatregelen te nemen om zowel de enorme verkeershinder te beperken en de onveilige verkeerssituaties tegen te gaan. 'We willen bijvoorbeeld ook kijken naar de veiligheid van de Europaweg hier', verduidelijk Van Sandick. 'Want daar is ook van alles mee aan de hand. En of de aansluiting met de A4 ook een oorzaak is van de files die hier ontstaan. Wat we níet willen, is dat er niks gebeurt. Dit probleem is te urgent. We willen dat er nu samen met deze gemeenten wordt opgetrokken om de files hier aan te pakken. Eerste stap is dat de bruggen dichtgaan tijdens de spits. Dat zou al winst zijn.'

Probleem wordt steeds erger

Het is bepaald niet de eerste keer dat dit onderwerp aan de orde komt. Toch heeft alle politieke druk tot nu toe nog geen resultaat gehad. Desondanks heeft het CDA-Statenlid goede hoop dat er nu wel een doorbraak komt.

Als je het ergste filepunt van Nederland bent, hoe veel erger moet het dan nog worden? - Moniek van Sandick, CDA Zuid-Holland

'In al die jaren is er veel veranderd', legt ze uit. 'Er zijn veel meer auto's bijgekomen en er moet vanuit de provincie binnenstedelijk gebouwd worden. Hier zijn daardoor veel meer mensen komen wonen en een heleboel bedrijven zijn weggegaan. Daarnaast is het scheepvaartverkeer toegenomen. Kortom, het probleem wordt steeds erger. Op een gegeven moment zit je aan je taks. Volgens mij is die nu wel bereikt. Ik bedoel: als je het ergste filepunt van Nederland bent, hoe veel erger moet het dan nog worden?'

'Hele plein moet op zijn gat'

Dat vragen veel inwoners van Leiden zich ook af. 'Het wordt tijd dat hier wat aan gaat gebeuren', vertelt een man terwijl hij wijst naar de Lammebrug. 'Het is een drama, dit punt. Bijna dagelijks sta ik hier aan het eind van de dag in de file. Ik vind het verbazingwekkend dat hier nog niets aan is gedaan. Ik denk dat het hele plein op zijn gat moet.'

In de spits sta je hier gewoon twintig minuten vast - Leidenaar

Hij krijgt bijval van een andere man, die daar in de buurt woont. 'In de spits sta je hier gewoon twintig minuten vast', vertelt hij. Hij rijdt dagelijks over de Lammebrug om naar zijn werk in Amsterdam te gaan. 'Nou, dat is geen mooi begin van de dag...', verzucht hij. 'En dat het verkeer zich hier ophoopt en auto's er zo lang met draaiende motor stilstaan, is ook niet fijn voor de mensen hier.'

