Castlefest, een feest van magische figuren, muziek en honingwijn

Wat in 2005 nog begon als klein fantasyfestival is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar 42.000 bezoekers op afkomen. Natasja Marchal, is een van de oprichters van Castlefest. 'Het begon als hobby, maar is een fulltime job geworden', zegt ze vrolijk.

Een muzikale terugblik op Castlefest 2019 wordt woensdag 29 juli vanaf 17.00 uur uitgezonden in het TV West-programma Eruit op de Buis. Het programma wordt ieder uur herhaald.

Marchal was vanaf het begin bij Castlefest betrokken. 'We wilden een fantasyfestival neerzetten voor een groter publiek. Het gaat niet alleen om verkleden, er zijn workshop die je normaal niet snel doet, bijvoorbeeld middeleeuwse instrumenten bespelen, er zijn stands met middeleeuws eten en mede, dat is honingwijn, er zijn schrijvers van fantasyboeken, er wordt middeleeuws gedanst en er is veel, heel veel muziek.'

Castlefest 2017 | Foto: Omroep West

'Mensen vallen elkaar in de armen'

Een van de hoogtepunten voor de bezoekers van Castlefest, is het in brand steken van de Wicker. 'Wanneer zaterdagavond de, metershoge van wilgentakken gebouwde, figuur in vlammen opgaat gebeurt er iets heel bijzonders op het terrein', legt Marchal uit. 'Mensen worden heel emotioneel en laten de tranen vloeien, vreemden vallen elkaar in de armen, en in de lucht hangt de geur van de kruidenbuiltjes die als offer aan de Wicker zijn meegegeven.'

Castlefest is ook een heel schoon festival. 'Wie iets op de grond gooit wordt aangesproken door een van de garbige goblins die rondlopen. Dat zijn goblins die alles schoonhouden. Het begon ooit als grap van een als goblin verkleedde bezoeker, die wat troep opruimde. Nu zijn de Green Thingz, een vast onderdeel van Castlefest.'

Online een feestje bouwen

'Castlefest is een gemoedelijk festival, mensen accepteren elkaar. We hebben een bijzondere achterban. De community weet elkaar ook door het jaar heen via social media te vinden en men steunt elkaar en ook ons in deze moeilijke tijden', vertelt Marchal trots.

Toen het besluit eenmaal was gevallen dat Castlefest niet door mocht gaan, heeft de organisatie de bakens verzet. Er is nu een driedaags online evenement met gasten en optredens met veel muziek. 'De locatie is geheim om te voorkomen dat er toch mensen komen kijken.'

'Pas op voor phising'

En belangrijk, de livestream is gratis. 'We merkten dat er al weer streams werden aangekondigd, waar de mensen voor moeten betalen. Dat is phising, bij ons is het via de Facebooksite gewoon gratis te volgen', zegt Marchal vastberaden.