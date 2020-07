Gemeente maakt weg in Pijnacker te smal en moet opnieuw aan de bak

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een fout gemaakt met het versmallen van de Delftsestraatweg in Pijnacker. Eind mei begon de gemeente met het aanpassen van de weg en op 10 juli dit jaar ging de weg weer open in smallere vorm. Na de openstelling kwamen er meerdere klachten binnen dat de weg te smal is, onder meer door de busmaatschappij. Ook voor grote vrachtwagens blijkt de weg te smal.

De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de weg toch weer opnieuw op de schop moet en breder moet worden gemaakt. De rijbaan is nu 5,5 meter breed, maar zal eind augustus weer 'iets breder' worden gemaakt, namelijk 6,1 meter breed. Voor de hele verbouwing was de weg 6,5 meter breed. Volgens de gemeente is de weg 'weer gemakkelijk te verbreden'. Hoe veel het opnieuw verbreden van de weg gaat kosten, is nog niet bekend.

De Delftsestraatweg was voorheen een doorgaande provinciale weg. Inmiddels heeft de N470 deze functie voor het doorgaande verkeer overgenomen. Ook is het door de aanleg van de Komkommerweg en de Zijdeweg volgens de gemeente voor vrachtverkeer mogelijk via die routes het centrum in en uit te rijden. Daarom is in het originele plan besloten de weg te versmallen, om het zo veiliger te maken. 'Door de versmalling van de rijbaan wordt de snelheid van het verkeer lager en wordt het gebruik van de in- en uitritten veiliger', zegt de gemeente.

LEES OOK: Wethouder Hanneke van de Gevel van Pijnacker-Nootdorp treedt af om een gezin te beschermen