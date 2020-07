Demonstratie Viruswaanzin op het Malieveld gaat door

De gemeente Den Haag laat weten demonstraties te kunnen beperken op basis van volksgezondheid, wanordelijkheden of verkeersproblemen. 'Maar dat wil je natuurlijk niet', zegt woordvoerder van de gemeente Jan Sinnige. 'Want een demonstratie moet gewoon kunnen plaatsvinden. In dit geval hebben we met de organisatie afgesproken dat het van belang is dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn om zich daar aan te houden.'

De actiegroep zal een aantal sprekers uitnodigen op het Malieveld. 'Het muziekgedeelte laten we weg, dus het wordt kort en krachtig', zegt Willem Engel namens Viruswaanzin. 'Wij zullen in ieder geval oproepen om de regels te respecteren.' Ondertussen roept Viruswaanzin in een livevideo op Facebook op om met zo veel mogelijk mensen te komen. 'Het is vrij kort, dat doen we om zo veel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. Als we het van 13.00 tot 17.00 uur zouden doen, dan krijg je veel meer spreiding en minder mensen op een bepaald moment. Daarom doen we het van 14.00 tot 16.00 uur', zegt Mordechai Krispijn in de video. 'Mensen zijn bang gemaakt. We willen je vragen over je angst heen te stappen en allemaal naar het Malieveld te komen.'

Eerdere demonstraties verboden

Viruswaanzin wilde in juni ook tot twee keer toe demonstreren tegen de coronamaatregelen die de regering heeft opgelegd. Beide keren werd de demonstratie door toenmalig burgemeester Johan Remkes verboden. De manifestatie zou volgens het stadsbestuur te veel lijken op een evenement, waar geen vergunning voor afgegeven zou worden.

De demonstranten kwamen op 21 juni toch naar het Malieveld. De gemeente liet dit protest in eerste instantie toe, maar aan het einde van de dag ontstonden er toch ongeregeldheden. Er werden ruim 400 mensen aangehouden.