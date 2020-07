Verdachte van tientallen kettingroven bij ouderen gearresteerd

De 'kettingrukker' heeft de afgelopen maanden meerdere oudere mensen slachtoffer gemaakt van zijn berovingen. Zo raakte een vrouw van 85 jaar begin juli gewond in Hillegom toen iemand haar ketting probeerde te stelen. Eind april en begin mei werden ook al twee vrouwen in Hillegom beroofd van hun ketting. In beide gevallen werd deze van de nek afgetrokken.

Eind mei werd een 82-jarige inwoonster van Lisse van achteren besprongen en beroofd van haar gouden ketting. Ook zij raakte gewond. In Leiderdorp werd op 26 mei een vrouw beroofd van haar ketting op het moment dat ze haar appartementencomplex binnen ging. Ook op 15 en 16 juni worden twee mensen beroofd van hun ketting in respectievelijk Leiderdorp en Voorhout. Of de verdachte met al deze incidenten in verband wordt gebracht, is niet bekend.