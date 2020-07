GGD: Groei coronabesmettingen in regio Hollands Midden en record aantal testen

Het aantal coronaclusters in de regio Hollands Midden is de afgelopen week met vier gegroeid, zo maakt de GGD Hollands Midden dinsdag bekend. Behalve de besmettingshaard in Hillegom, zijn er nu ook besmettingen in Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en de Krimpenerwaard. De besmette personen zitten allemaal in thuisisolatie.

De GGD spreekt van een cluster als er minimaal drie personen besmet zijn binnen één groep. Onder een groep valt een bedrijf, organisatie, of vereniging. Meerdere besmettingen binnen één familie ziet de GGD niet als een cluster.

In Alphen een den Rijn zijn vijf besmettingen naar één bron te herleiden. In Bodegraven-Reeuwijk heeft de GGD drie besmettingen binnen een cluster vastgesteld, in Gouda zijn vijf en in Krimpenerwaard gaat het om drie besmettingen.

De GGD meldt dat de besmette personen allemaal in thuisisolatie zitten. Ook hun nauwe contacten blijven veertien dagen thuis in afwachting of ze klachten ontwikkelen. 'Onder nauwe contacten verstaat de GGD iedereen die vijftien minuten of langer op minder dan anderhalve meter is geweest met een besmet persoon', legt een woordvoerder van de GGD uit.

Niet bekendgemaakt om welke clusters het gaat

In welke organisatie of in welke gemeenschap het cluster zich bevindt, wil de GGD in het kader van de privacy niet bekendmaken. De zegsvrouw van de GGD benadrukt bij mediapartner Studio Alphen dat het desbetreffende cluster in Alphen onder controle is.

In de week van 20 tot en met 26 juli zijn er 5.743 coronatesten afgenomen in de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen van de regio Hollands Midden. Daarbij werden in totaal 94 personen positief getest op corona. Dat is een toename van 1,3 procenten ten opzichte van de voorgaande week.

Positieve coronatest

In heel Nederland zijn de afgelopen week negen mensen overleden aan corona. Er werden 1.329 personen positief getest op corona.

