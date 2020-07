Manege in gevaar door geschil met gemeente: 'Slapeloze nachten'

Het zijn zware tijden voor Hippisch Centrum Zeegersloot. De grootste manege van Alphen aan den Rijn moet een half miljoen euro terugbetalen aan de gemeente, anders valt definitief het doek. Een oplossing lijkt nabij, want een potentiële koper wil het complex én de schulden overnemen. Maar de gemeente denkt daar vooralsnog anders over.

Zweetdruppels vliegen in het rond onder een stralende zon. 'Keurig, Zoey! Heel knap gedaan met Brown Boy', complimenteert instructeur Marije Heller één van haar paardrijdende pupillen. Die is zojuist sierlijk over een boomstronk gesprongen. Passerende automobilisten en wandelaars kunnen langs de Westkanaalweg een glimp opvangen van de paardrijles.

Juist de ligging in een groenrijk gebied maakt het sinds 1988 hier gevestigde hippisch centrum uniek, vertelt Heller. 'Wij zijn een manege die alle soorten disciplines van de sport kan aanbieden. Dat is iets wat je in deze omgeving bijna niet ziet. We hebben mogelijkheden om in een binnen- of buitenbak te rijden, maar we kunnen ook een buitenrit maken en in deze springweide rijden.'

Naweeën van grote brand

Maar hoe lang kunnen de circa 250 paardrijdende leden en iets minder dan dertig privépaarden hier nog terecht? De rechtbank heeft half mei besloten dat het hippisch centrum en paardenclub De Alphense Ruiters een totale lening van vijf ton aan de gemeente moet aflossen. 'Heel vervelend, want dat geld hebben we niet', erkent secretaris Edwin Eichelsheim.

Die schuld is onder andere ontstaan door de naweeën van een zeer grote brand in september 2013, waarvoor kortsluiting in het clubgebouw vermoedelijk de oorzaak was. Het vuur veroorzaakte geen gewonden (ook de paarden bleven ongedeerd), maar op één losstaande rijhal na werd het complete complex vernietigd.

'Gedreigd met deurwaarder'

Nu dreigt de manege bijna zeven jaar later ten onder te gaan. Toch is er hoop, want oud-bestuurslid Jan Kooij uit Woubrugge heeft zich opgeworpen om het paardencomplex plus alle schulden over te kopen. Probleem is alleen dat vraag en aanbod nog te ver uit elkaar liggen. 'De gemeente praat over 1,3 of 1,4 miljoen euro, wij uiteindelijk over een miljoen', aldus Eichelsheim.

Dat het juridische gevecht niet zonder slag of stoot verloopt, blijkt wel uit de bewering dat bestuursleden door de gemeente persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld. Eichelsheim: 'Er is gedreigd met het sturen van een deurwaarder. Dat heeft een enorme impact gehad. Op deze manier behandeld worden, deed pijn. Letterlijk ook, want we hebben er slapeloze nachten van gehad.'

Wethouder: afspraken geschonden

Namens de gemeente wil wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) niet inhoudelijk ingaan op de zaak, die volgens hem 'heel gecompliceerd' is. Hij stelt wel dat het bestuur van De Alphense Ruiters en het hippisch centrum herhaaldelijk afspraken heeft geschonden. 'Dat is jammer, want voor kinderen zou een manege in de gemeente heel goed zijn', aldus Van As.

Alphen zonder hippisch centrum, zelfbenoemd 'paardenmeisje' Marije Heller ('al van kinds af aan') moet er niet aan denken. 'Verschrikkelijk zou dat zijn. Je ziet hier zoveel jonge kinderen en volwassenen die zoveel plezier hebben in de sport. Het zou heel erg zonde zijn als dat verdwijnt', vindt ze.

‘We houden moed’

Glimlachend: 'Gelukkig ben ik altijd positief ingesteld en denk ik daar nog niet over na. Er zijn heel veel mensen die zich inzetten voor een positief verloop van de gebeurtenissen rondom de manege. We houden moed, hopelijk komt het allemaal goed.'

'Voor alle kinderen die hier lopen, is er geen alternatief', zegt bestuurslid Edwin Eichelsheim op zijn beurt bezorgd. 'We zijn de enige manege in de omgeving met deze faciliteiten en met erkende instructeurs. Wij hebben nog steeds hoop dat we hier uitkomen. Dan is er een win-winsituatie: de gemeente is een hoofdpijndossier kwijt en wij hebben gewoon nog paardensport in Alphen aan den Rijn.'

