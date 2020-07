Hans wil via de rechter zorg voor zijn zoon afdwingen: 'Katwijk moet zorgplicht nakomen'

Door zijn stoornis kon Jan nogal eens agressief worden, vertelt Hans. 'In het verleden heeft hij bijvoorbeeld zijn moeder in elkaar geslagen als hij in een soort psychose-achtige toestand terecht kwam. Wat hij eigenlijk helemaal niet wilde maar puur door overprikkeling kreeg hij kortsluiting in zijn hoofd en die woede en die frustratie kon hij alleen maar uiten in agressie. Of dan stond hij te zwaaien met een mes voor je, dat niveau.'

Die agressie is inmiddels minder, 'maar het kan zo maar gebeuren', zegt Hans. Jan woont inmiddels weer even thuis. Zijn ouders haalden hem weg uit de instelling op de Veluwe omdat die binnenkort dichtgaat. De hele situatie heeft ervoor gezorgd dat het niet goed gaat met Jan.

Tijdelijke oplossing

Dat hun oudste zoon weer thuis woont is een tijdelijke oplossing, vertelt Hans Knetsch. Jan in huis nemen zonder hulp is geen optie: 'Dat zou betekenen dat ik niet meer kan werken en dat mijn vrouw niet meer kan werken.'

Ze zouden hun huis moeten verkopen, zegt hij. Hij zou de hele dag alleen maar met Jan bezig zijn. Zijn vrouw -Christine- met de andere drie kinderen en het huishouden. 'Dan houdt ons leventje op, zoals we dat nu leiden. En als dat zou helpen dan zou ik dat direct doen maar het helpt die jongen natuurlijk ook niet.'

Kort geding

Daarom wil Hans nu via de rechter afdwingen dat de gemeente Katwijk voor een plek zorgt waar Jan behandeld kan worden. Die plek moet niet verder dan 30 kilometer van hun huis zijn. Ze moeten er verstand hebben van autisme en Jan de structuur kunnen geven die hij nodig heeft. 'Als een goede behandeling nu wordt ingezet, dan zijn deskundigen het er allemaal over eens dat Jan, misschien met hulp, toch nog goed de volwassenheid in kan gaan.'

Hans legt uit dat er veel bezuinigd is en dat de plekken voor kinderen die complexe zorg nodig hebben, schaars zijn. Daarom legt hij nu de bal bij de gemeente. 'Die doet echt haar best, maar wij vinden: je best doen is niet genoeg'. Hans vindt dat de rechter de gemeente moet dwingen om hun zorgplicht na te komen om een plek te regelen voor Jan.

Jan in gesprek met minister Hugo de Jonge van VWS | Foto: Hans Knetsch

Rechtbank Den Haag

De zaak van de familie Knetsch tegen de gemeente dient woensdagochtend om 10.00 uur in de rechtbank in Den Haag. De gemeente Katwijk laat weten dat ze niet kunnen reageren zolang de zaak onder de rechter is.