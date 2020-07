Stomerijen in de problemen: mannen niet in pak door thuiswerken en bruiloften afgelast

Dat merkt ook stomerijhouder Dennis de Beer uit Voorburg . Hij zag sinds maart een belangrijk deel van zijn inkomsten wegvallen: 'Mensen dragen geen overhemden, pantalons en kostuums meer. Daarnaast doen wij ook alle musicals in Nederland. In een klap was dat helemaal klaar. We hebben ook nog een filiaal in het centrum van Den Haag, tussen alle ambtenaren en ministeries. Die zijn op dit moment helemaal leeg. Hier in Voorburg draaien wij dertig tot veertig procent minder en in Den Haag zitten we al vier maanden op min tachtig procent.'

Dat herkent ook NETEX-bestuurslid Niels Pols: 'Ik vergelijk het altijd met een bakkerij, die in een keer geen gesneden brood meer verkoopt, maar croissantjes en krentenbollen. Dan kan je wel hele ingewikkelde dingen gaan verzinnen als croissantjes met mandarijnen, maar je basis is weggevallen en het is heel moeilijk om die basis te compenseren.'

Bezuinigingen

Pols is bang dat het thuiswerken ook op langere termijn roet in het eten gooit voor zijn branche: 'Het thuiswerken bevalt bedrijven en de overheid ontzettend goed. Het bespaart kosten, omdat er minder kantoren gehuurd worden. Er zijn al bedrijven bezig met het afstoten van kantoorruimte. Mensen blijken thuis efficiënter te werken. Dat gaat prima. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat iedereen op korte termijn weer strak in het pak naar kantoor gaat.

Stomerijhouders worden hierdoor gedwongen om na te denken over andere verdienmodellen. Zo heeft De Beer, samen met zijn Leidse collega Mark Wieben, geld gestoken in een zogenoemde aircleaner en een ozon-reinigingskast. Met de eerste kun je met UVC-licht ruimtes ontsmetten, bijvoorbeeld in de horeca of in kantoorruimtes. Met de tweede kan je kleding en schoenen met behulp van ozon ontsmetten en ontgeuren. Maar of dat genoeg zal zijn? Volgens Pols ontkomen veel stomerijen niet aan bezuinigingen en dreigen er dit najaar ontslagen.