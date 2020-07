Strijd tegen racende auto's op Scheveningen gaat door; gemeente plaatst drempels

'Na een afweging van verschillende mogelijkheden is – in overleg met hulpdiensten - gekozen om tijdelijk drempels neer te leggen', zegt de gemeente. Er is ook overwogen om de maximumsnelheid omlaag te brengen van 50 km/u naar 30 km/u, maar die maatregel wordt nog achter de hand gehouden.

De drempels blijven tot einde van het strandseizoen. Daarna wordt de maatregel geëvalueerd en wordt bekeken of het langer nodig is. De gemeente laat daarnaast weten dat motorrijders worden gewaarschuwd voor de drempels door borden aan beide kanten van de weg.

Drempels worden aangelegd op de Vissershavenweg in Scheveningen | Foto: Omroep West

Bewoonster blij met maatregelen

Bewoners van de Vissershavenweg reageren positief op het plaatsen van de drempels. 'Ik ben blij dat de signalen zijn opgepakt en dat er eindelijk drempels liggen. Het was een kwestie van tijd dat er een heftig ongeluk zou gebeuren.' Of de drempels echt gaan helpen, durft de buurtbewoonster niet met zekerheid te zeggen. 'Ik ben benieuwd wat voor uitwerking het gaat geven. Maar het gaat niet alleen om de drempels, er worden nu meer maatregelen genomen zoals meer blauw op straat. Dat moet er voor zorgen dat we minder overlast krijgen.'

Ook een andere bewoonster is enthousiast. 'Elke verandering is goed. want het liep echt de spuigaten uit', zegt ze. 'Ze liggen hier net, maar ik vind het vooral heel goed dat het door de gemeente serieus wordt opgepakt. Ze doen er wat mee.' Of het de uitkomst is tegen de voorbij scheurende auto's? 'Geen idee, maar het nodigt in ieder geval niet meer uit om vol gas over deze weg heen te gaan.'

Mediapartner Den Haag FM maakte eerder een reportage over de overlast in Scheveningen:

LEES OOK: Bezorgde Scheveningers: 'Ze gebruiken hun wagen als moordwapen'