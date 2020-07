Studenten in bloedhete flats: 'Er is eigenlijk nog niets aangepast'

Studentenhuisvester DUWO zou maandag de laatste hand aan de aanpassingen in de publieke ruimte van de bloedhete studentenflatcomplex De Zwarte Dozen aan het Hildebrandpad in Leiden leggen. Maar het lijkt erop dat de maatregelen die voor verkoeling moeten zorgen, nauwelijks zijn doorgevoerd, zegt mediapartner Sleutelstad. De woningcorporatie beloofde dat de bewoners deze zomer al profijt van de maatregelen zouden hebben, maar dat valt voorlopig vies tegen. 'De zomer is inmiddels over de helft en er is basically niets gebeurd', vertelt bewoonster Amber Biemans, lachend als een boer met kiespijn.

Het is voor de bewoners van De Zwarte Dozen een geluk bij een ongeluk dat de zomer van 2020 qua temperaturen voorlopig meevalt. Het kan op een zomerse dag namelijk warmer dan veertig graden worden in de woningen aan de westzijde van de flats. Vorig jaar werd er zelfs een uitschieter van 44 graden gemeten. Dat is onleefbaar weten bewoners van het complex dat sinds de oplevering in 2011 al met het hitteprobleem kampt.

Een deel van het probleem schuilt in het feit dat het 504 woonunits tellende complex bijna letterlijk uit 'dozen' bestaat. De kamers zijn namelijk van tevoren gefabriceerd (prefab-woningen) en zijn vervolgens als een tweetal blokkentorens op elkaar gestapeld. Door dit zogenoemde 'modulaire bouwen', kunnen de huizen hun warmte niet goed kwijt.

Ventilatoren

Na een mislukte proef met zonwerende folie afgelopen jaar, beloofde DUWO beterschap. Volgens de huisvester is de enige realistische optie het beter ventileren van de gebouwen. Met een magnetisch systeem moeten de deuren naar het trappenhuis zoveel mogelijk open gehouden worden, zodat het gebouw beter geventileerd wordt. Daarnaast worden in de loop van de zomer ventilatoren in de wooneenheden geplaatst en wordt gezorgd dat de voordeuren van de studenten, met behulp van een ketting, veilig op een kier kunnen. Woningen aan de westzijde, die in het zonlicht het hardst getroffen worden door de hitteproblematiek, krijgen bij die aanpak voorrang.

Toch biedt de huisvester volgens de bewoners voorlopig weinig soelaas. Hoewel DUWO aan Sleutelstad meldde dat de aanpassingen in de gezamenlijke ruimtes van de gebouwen doorgevoerd zijn, lijkt het tegendeel waar. 'Dat lijkt mij heel sterk, want ik merk nul procent verschil', stelt bewoonster Eva Verloop geagiteerd op de berichten van de woningcorporatie. 'Er is wel wát gebeurd met de deur naar het trappenhuis, maar deze blijft voorlopig nog steeds dicht. Het verbaast mij niet eens meer, dit is hoe het telkens gaat met DUWO.'

Landelijk nieuws

Verloop: 'De ventilator hebben ze wel al geplaatst, dat moet ik ze meegeven. Maar om eerlijk te zijn merk je daar maar weinig van. Hoogstens als je er direct onder gaat zitten.' De student heeft weinig vertrouwen in de oplossingen die de corporatie nu doorvoert. 'Doordat je deur op een kiertje kan en er een ventilator hangt moet dus de hitte verdwijnen. Het lijkt mij sterk.'

De benarde situatie van de Leidse studenten in De Zwarte Dozen werd landelijk nieuws. 'Ik hoopte dat alle media-aandacht wat uit zou maken, dat DUWO haar imago zou willen beschermen, maar het lijkt alsof het ze niets uitmaakt', stelt Amber Biemans. 'Ze lijken te denken: Ach, het waait wel weer over wanneer de zomer voorbij is.'

'Druk bezig met aanpassingen'

Een woordvoerder van woningcorporatie DUWO zegt toch druk bezig te zijn met De Zwarte Dozen. Volgens de woordvoerder gebeurt dit gefaseerd, omdat het er van af hangt of de bewoner niet op vakantie is. 'We kunnen nog niets zeggen over de effecten die de maatregelen hebben, daarvoor zullen we echt moeten wachten tot het einde van de zomer. Het is wel zo dat de woningen die het hardst getroffen worden door de hitte voorrang krijgen en dus als eerste van een ventilator worden voorzien.'

Toch merkt Amber Biemans weinig van die voorrang: 'Ik heb behalve wat algemene brieven nog niets gehoord van DUWO , terwijl ik juist aan de zonnige kant van mijn gebouw woon. Ik heb geen idee of ik deze zomer een ventilator of ketting aan mijn voordeur krijg. Daarnaast ben ik de hele zomer thuis, dus het is niet zo dat het ze niet zou lukken een afspraak te maken.'

