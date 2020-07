NSB-teksten in Oranjehotel ontdekt door Delftse studenten

In de gevangenis, die in de volksmond Oranjehotel werd genoemd, is sinds vorig jaar het Nationaal Monument Oranjehotel. 'Doodencel 601' is nog vrijwel in originele staat. De studenten maakten via hun speciale techniek inscripties zichtbaar van een prominente NSB'er.

Daniël de Blocq van Scheltinga kerfde de letters en cijfers in de muur in de maanden na zijn arrestatie. De studenten hebben hun onderzoek uitgebreid toegelicht in het vakblad Heritage Science.

Collaborateurs

Na de oorlog werden belangrijke collaborateurs in het Oranjehotel gevangengezet, onder wie NSB-leider Anton Mussert, propagandist Max Blokzijl en ook De Blocq van Scheltinga, die vanaf 1942 burgemeester van Wassenaar was. Zijn doodstraf werd uiteindelijk verminderd tot 20 jaar, waarna koningin Juliana hem in 1953 gratie verleende en hij op vrije voeten kwam. De Blocq van Scheltinga overleed uiteindelijk in 1962, in Duitsland.

Laatste boodschap

Er zijn veel inscripties te zien van gevangenen die kort voor hun executie een laatste boodschap achterlieten, maar nog nooit werd een naoorlogse tekst van nazi-sympathisanten of collaborateurs ontdekt, meldt de NOS.

De ontdekte tekst | Foto: Heritage Science, TU Delft:

Onder het witgekalkte deel muur ontdekten de studenten de teksten 'de Blocq van Scheltinga', een kalender van mei tot en met november '45 en de woorden: 'Eisch 11/9/45 Dood'. De data en de strafeis corresponderen met die van de vooraanstaande NSB'er.

In het Oranjehotel zaten meer dan 25.000 Nederlanders tijdelijk vast in de oorlogsjaren. Onder hen waren verzetsstrijders Erik Hazelhoff Roelfzema (Soldaat van Oranje) en George Maduro. Van de gevangenen eindigden er 215 voor het vuurpeloton op de Waalsdorpervlakte.

