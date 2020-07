Veroordeelde schutter fatale schietpartij meldde zich bij politie, maar mocht weer gaan

De man uit Katwijk die vorige week werd aangehouden omdat hij nog 13,5 jaar de gevangenis in moest voor een dodelijke schietpartij, werd na de uitspraak nog door de politie weggestuurd. De 28-jarige Katwijker meldde zich op de dag van zijn veroordeling in hoger beroep vrijwillig op het politiebureau, maar omdat hij niet in het systeem stond mocht hij weer gaan.

De politie brengt de gang van zaken woensdag zelf naar buiten. 'Hij stond nog niet landelijk gesignaleerd en is heengezonden', zegt de politie. Toen bekend werd dat de Katwijker weer was vertrokken, heeft de officier van justitie alsnog een verzoek ingediend om hem aan te houden. Dat gebeurde een dag later.

Andy F. uit Katwijk werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot 13,5 jaar cel, omdat hij in 2014 Hasin Tahiri ontvoerde en doodschoot in Leidschendam. Er was veertien jaar cel tegen hem geëist. Eerder werd hij door de rechtbank vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs.

In de rug geschoten

Slachtoffer Tahiri werd op 3 september 2014 onder vuur genomen op de Gravin Marialaan in Leidschendam. Hij werd die avond onder bedreiging in een auto meegenomen van Leiden naar Leidschendam. Toen hij daar probeerde te vluchten, werd hij in zijn rug geschoten. Tahiri raakte zwaargewond en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Advocaat Bob Kaarls is niet te spreken over het gebeuren. 'Mijn cliënt is op 20 juli veroordeeld. Toen heb ik tegen hem gezegd: je hebt maar één ding te doen en dat is je snel bij de politie melden. Daar voorkom je gedoe mee.'

'Doodleuk naar huis gestuurd'

Kaarls wist dat de politie al snel voor de deur zou staan, als F. zich niet zou melden. En dus stapte de Katwijker diezelfde avond nog het politiebureau aan de Langegracht in Leiden binnen. 'Maar toen werd hij doodleuk weer naar huis gestuurd.' De volgende ochtend stond de politie alsnog op de stoep.

De agenten die Andy F. kwamen aanhouden zijn van een speciaal team dat jaagt op voortvluchtigen of mensen die zich aan hun straf willen onttrekken. En daar heeft Kaarls moeite mee. 'We hebben namelijk cassatie ingesteld en ik wil niet dat ze later tegen mijn cliënt gebruiken dat hij zich aan zijn straf onttrokken heeft. Daar was dus absoluut geen sprake van.'

Er is een belangrijke getuige die zegt dat de medeverdachte de schutter zou zijn - advocaat Bob Kaarls

De verdediging is in cassatie gegaan, omdat er volgens hen te weinig bewijs is dat de verdachte de schutter is geweest. 'Mijn cliënt heeft zich altijd beroepen op zijn zwijgrecht, maar op basis van onderzoek is naar mijn oordeel onduidelijk dat hij heeft geschoten. Verder is er ook één belangrijke getuige die juist zegt dat de medeverdachte de schutter zou zijn.'