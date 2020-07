Boerenzoon Jacques filmde vlak voor zijn dood een serie over boeren: 'De cirkel is rond'

Samen met zijn vrouw Desi Goudman filmde Jacques in 2019 de negendelige serie. In juni van dit jaar overlijdt hij aan de zeldzame ziekte van Creutzfeldt-Jakob, in de volksmond 'de gekke koeienziekte'. 'Hij kon nog net de laatste aflevering publiceren, daarna was het echt klaar', vertelt Desi in de woonkamer van hun huis in Zoetermeer.

'De wens om 'Boeren tussen steden' te maken ontstond doordat de boerenbedrijven in dit gebied erg onder druk staan', legt Desi uit. 'Er werd een werkgroep opgericht die zorgde voor alle communicatie en nodige aandacht. Mijn man Jacques en ik filmden alle negen bedrijven. Hij stond soms letterlijk met zijn voeten in de stront. Ook waren het hele lange opnamedagen. Een boer start om 5.00 uur in de ochtend en om 22.00 uur is zijn werkdag pas klaar.'

Cultureel erfgoed

Jacques was zelf een boerenzoon maar koos ervoor om in het onderwijs te gaan werken. Nadat hij de ziekte van Lyme kreeg, werd hij afgekeurd. Hij wilde niet thuis gaan zitten niks doen. Toen is hij begonnen met filmen en maakte hij honderden filmpjes over Stompwijk, Leidschendam en Voorburg. Meestal over het culturele erfgoed in dat gebied.

Jacques filmde uren tussen de koeien | Foto: Desi Goudman

Jacques zag de boerenbedrijven ook als cultureel erfgoed omdat zij al honderden jaren in het gebied werken, wonen en leven. 'De cirkel is rond', zegt Desi. 'Als boerenzoon was het mooi dat hij deze klus nog kon doen. Hij haalde veel voldoening uit het feit dat hij iets voor de boeren kon betekenen. Als voormalig onderwijzer vond hij het ontzettend belangrijk dat onderwerpen worden vastgelegd voor toekomstige generaties. Dat is in dit geval zeker gelukt.'

De serie 'Boeren tussen steden' is vanaf vrijdag 31 juli om 17.00 uur elke week te zien op TV West. met een herhaling op ieder heel uur.

