Sean M. krijgt negen jaar cel en tbs voor brandstichting Hillegom

Negen jaar cel en tbs met dwangverpleging is de straf die de 22-jarige Sean M. uit Hillegom van de rechter mag uitzitten voor het in brand steken van zijn eigen huis. Daarbij kwam een medebewoner, de Chinese student Maolin Zhang, om het leven. De rechter geeft daarmee gehoor aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat twee weken geleden negen jaar cel en tbs eiste.

Bij de brand aan de Stationsweg in januari 2019 werden drie woningen volledig verwoest. Eén van de bewoners werd wakker van de brand en kon de buren die nog lagen te slapen op tijd waarschuwen. Zij konden ontkomen via de dakgoot. Maar de Chinese student zat als een rat in de val. Hij kon niet door de deur naar buiten en het raam ging niet open.

Na de brand werd M. aangehouden. Hij ontkende de aantijgingen in eerste instantie maar in maart van dit jaar legde hij alsnog een bekentenis af voor drie brandstichtingen, waaronder die in zijn eigen huis. Tijdens de zitting zei M. dat hij brandstichting 'leuk en spannend' vond. De ochtend van de brand kreeg hij ineens het idee om brand te stichten. M. heeft een licht verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis. De deskundigen denken dat de kans op herhaling groot is.

'Recht op leven is Maolin ontnomen'

Via een videoverbinding en een tolk luisterde de vader van het slachtoffer, de Chinese student, Maolin Zhang woensdag mee met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Maolin Zhang wist niet te ontkomen. De brand was voor hem fataal. Het recht op leven werd hem hiermee ontnomen, aldus de rechter.

Nabestaanden, vrienden en bekenden van Moalin zijn onherstelbaar leed toegebracht. De rest van hun leven zullen zij daarmee geconfronteerd blijven. In totaal moet M. de ouders en andere slachtoffers daarom ruim 122 duizend euro schadevergoeding betalen.