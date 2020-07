Ondanks corona niet afgelast: UIT Festival Den Haag en Leiden International Film Festival

BinnenUIT

Het UIT Festival trapt het cultuurseizoen in Den Haag af in het weekend van 4 tot en met 6 september. Deze keer gebeurt dat niet, zoals ieder jaar, in de buitenlucht op het Lange Voorhout, maar overdekt bij de culturele instellingen zelf. Voor deze speciale editie is de naam dan ook gewijzigd in BinnenUIT Festival.

Hoewel er nog gewerkt wordt aan het programma, is nu al duidelijk dat Iris Hond, Lavinia Meijer en het Residentie Orkest concerten geven in de Nieuwe Kerk. Het Nationale Theater verzorgt voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg. Lonneke van Leth danst in De Nieuwe Regentes en De Dutch Don't Dance Division laat in hun studio zien hoe de voorstelling tot stand komt.

Programma

Het volledige programma van BinnenUIT zal de komende weken bekend worden gemaakt op de website van het festival. Vanwege de coronamaatregelen moet een bezoek vooraf geboekt worden. Om bezoekers daarbij een handje te helpen, wordt op een plattegrond van Den Haag duidelijk gemaakt waar kan worden genoten van kunst en cultuur.

UIT Festival 2019 | Foto: Richard Mulder

Filmfestival 'No Half Measures'

De aangepaste editie van het Leiden International Film Festival is omgedoopt tot No Half Measures, editie 14½. Sinds de vorige editie lagen de plannen voor het 15de jubileumjaar al klaar. Maar door de coronacrisis blijven die op plank liggen en krijgt het festival van 29 oktober tot en met 8 november twee gezichten. Niet alleen zijn er films te zien in de Leidse bioscopen, maar ook online worden er bioscoopzalen ingericht.

Vanwege de coronarichtlijnen hoeven we deze keer geen volle Leidse bioscoopzalen verwachten en wordt er uitgeweken naar een onlinefestival. Volgens woordvoerder Edwin de Vries is dat wel een uitdaging: 'Het wordt online ook echt een festival, met vaste starttijden en een zaalbezetting. We gaan online zalen creëren, die er hopelijk ook uit zien als zalen. Dus dat je met een groep mensen naar de film gaat.'

Programma

Hoe het programma er uit gaat zien wordt later bekendgemaakt, maar duidelijk is al wel dat het een uniek festival, met minder films, minder zaalcapaciteit en minder internationale gasten. Gekscherend zeggen de organisatoren al wel dat het Leids International Film Festival het Cannes Festival dit jaar zal overtreffen: 'Cannes, het meest prestigieuze filmfestival ter wereld, was dit jaar alleen online te bezoeken, dus we zijn in ieder geval twee keer zo goed als Cannes.'

