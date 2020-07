Docent Steven (23) wordt zuivelboer: 'Ik vind lesgeven leuk, maar zuivel maken is mijn droom'

'Het begon eigenlijk allemaal met een ouderwetse karn van mijn oma om karnemelk in te maken. Dat lukte zo goed dat ik besloot om meer zuivelproducten te gaan maken.'

'Ik verwerk de melk van onze eigen melkkoeien tot verse zuivelproducten. Dat betekent dat het hele productieproces mijn verantwoording is. Van melk maak ik vla, yoghurt, chocolademelk, karnemelk en dan natuurlijk ook boter. Op woensdag bezorg ik de melk aan huis, net als de melkboer vroeger', vertelt Steven.

Lesgeven om te kunnen investeren

'Het is nu zomervakantie, maar normaal gesproken geef ik twee dagen les op het Wellantcollege in Alphen. Ik vind lesgeven heel leuk maar mijn droom is toch om met mijn eigen zuivel mijn boterham te kunnen verdienen. Maar nu kan ik doordat ik lesgeef langzaamaan investeren en dat is een fijne basis om je eigen bedrijf te starten.' In de ruimte waar gekarnd wordt staat ook een pasteuriseer ketel. Steven is chocoladevla aan het maken. 'Zo'n pasteuriseerketel kost meer dan 10.000 euro, dat duurt even voordat je dat hebt terugverdiend.'

Steven startte zijn bedrijf tijdens de lockdown. 'Hierdoor konden we geen grote opening geven voor de winkel, dat vond ik best jammer maar ik heb er vertrouwen in dat het ondanks de valse start een succes wordt. Ik ben ervan overtuigd dat mensen veel meer behoefte hebben aan lokale producten.'

LEES OOK: