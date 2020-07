Terrassen mogen uur langer open tijdens warme Haagse nachten

Kijk je al uit naar de zwoele zomeravonden die het verwachte weer de komende dagen met zich meebrengt? Dan heeft de gemeente Den Haag mogelijk goed nieuws voor je: als het 25 graden of warmer is, mogen Haagse terrassen van donderdag tot en met zaterdag een uur langer open blijven.

Of het warm genoeg is voor langere openingstijden, wordt bepaald door de gemeente en wordt wekelijks op donderdag om 12.00 uur gecommuniceerd op hun website. Daarmee moet worden voorkomen dat er met verschillende weersverwachtingen wordt geschermd en daar onenigheid over ontstaat. Het kan dus ook zo zijn dat een terras langer open is als de daadwerkelijke temperatuur lager uitvalt, of vice versa. Deze ruimere openingstijden gelden vanaf 30 juli tot 1 november.

Terrassen langs gevels in het uitgaansgebied mogen op warme dagen tot 03.30 uur open blijven. Andere plekken in de binnenstad en Kijkduin tot 02.30 uur. Op Scheveningen en in overige plekken van de binnenstad mogen de tafels tot 2:00 uur bezet zijn. Alle overige terrassen mogen geopend zijn tot 24:00 uur.

Compensatie voor corona

Met de ruimere openingstijden komt de gemeente de Haagse politiek tegemoet. De gemeenteraad heeft onlangs twee moties aangenomen om tijdelijk de openingstijden van Haagse terrassen te verruimen. Met deze maatregel wil de gemeente horecaondernemers meer ruimte geven nadat de sector hard getroffen is door de coronacrisis. Eerder al gaf Den Haag horecaondernemers letterlijk meer terrasruimte door tijdelijk een terrasuitbreiding van 25 procent toe te staan.

LEES OOK: De Gracht moet nieuw uitgaanscentrum Den Haag worden