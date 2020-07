Van balkonbingo tot koken voor ouderen: buurthuizen worden creatief door coronabeperkingen

De beperkingen vanwege het coronavirus hebben niet alleen nadelige kanten. Er is een echt wij-gevoel ontstaan in Haagse wijken. Dat merken ze bij de buurthuizen. 'Er werd eten gekookt voor ouderen en daarna rondgebracht. Balkonbingo's werden georganiseerd. Allemaal initiatieven die we samen met de bewoners deden en dit zorgde voor een nieuw soort samenwerken met de buurtbewoners', vertelt Mike de Groot van Buurtcentrum Voor Welzijn in Bezuidenhout.

PvdA-wethouder Martijn Balster bezocht woensdag verschillende buurthuizen om te praten over hoe het sociaal maatschappelijk werk is veranderd door de coronacrisis. 'Achter de voordeur zijn we schrijnende gevallen tegengekomen met eenzame ouderen en kinderen die niet meer buiten komen. Dit willen we niet en in de coronaperiode hebben we nieuwe manieren gevonden om deze mensen wel te bereiken', zegt Balster.

Opbouwwerker De Groot voelt zich bevrijd door de coronacrisis. 'We deden al wat we konden, maar de afgelopen tijd werd er minder gedacht in resultaten, maar gingen we gewoon met de wijkbewoners aan de slag. Je ziet daardoor dat er een soort vrijheid ontstaat waardoor veel van mijn collega's floreerden. Er werd eten gekookt voor ouderen en daarna rondgebracht. Balkonbingo's werden georganiseerd. Allemaal initiatieven die we samen met de bewoners deden en dit zorgde voor een nieuw soort samenwerken met de buurtbewoners. We hebben veel vrijwilligers erbij gekregen. Die moeten we vasthouden.'

Jongeren

In de Haagse wijk Transvaal is Mourad Ouari actief als sociaal ondernemer. Hij doet vooral projecten met jongeren. In de coronatijd was dat moeilijk. 'Het is ook een moeilijke wijk, je ziet dat de jongeren nergens heen konden, geen dagbesteding hadden, geen school en dat ze vaak ook thuis niet welkom waren. Deze jongeren moet je niet zomaar loslaten, maar juist een handje geven. Er zit zoveel potentie in de jongeren en die gaat heel makkelijk verloren als ze in de negativiteit blijven steken. Als je stopt met projecten in de moeilijke wijken, verliezen de jongeren hun geloof in hun kansen.'

Een ander ding wat duidelijk is geworden is dat veel jongeren, maar ook ouderen goed bereikt kunnen worden via de telefoon en via sociale media. 'Hier moeten we volgens mee doorgaan. Betrek de mensen die buiten de boot vallen. Geef ze iets te doen waar ze goed in zijn. Dan kan je mensen binden en kunnen ze van grote waarde zijn voor de wijk', zegt een andere opbouwwerker. Allemaal boodschappen van de mensen uit het veld aan de wethouder, die de komende maanden beslissen moet hoe de sociaal maatschappelijke problemen moeten worden aangepakt. Eind van dit jaar zal hij een nieuwe Haagse welzijnsvisie presenteren.

Na een periode van bijna vijftien jaar vooral bezuinigingen op het welzijnswerk in Den Haag is het budget nu bevroren. De laatste visie over welzijn is tien jaar geleden geschreven en de wereld is ondertussen erg veranderd. De afgelopen jaren zijn al enkele vernieuwingen in het welzijnswerk in gang gezet. De beste resultaten worden straks beleid. Wethouder Martijn Balster gaat de komende maanden langs verschillende buurtcentra om met mensen in het veld te praten en zo te werken aan een nieuwe welzijnsvisie.

