Oproep artsen LUMC: 'Je helpt ons echt als je de griepprik gaat halen'

Het LUMC in Leiden maakt zich zorgen over het grote aantal mensen dat in de herfst en winter griep –of verkoudheidsklachten zal krijgen. Ook die mensen moeten in het ziekenhuis in isolatie om uit te sluiten dat ze geen COVID-19 hebben. En dat drukt op de capaciteit. Dat zeggen internist Jaap Fogteloo en intensivist Evert de Jonge van het ziekenhuis. Ze hadden beiden een belangrijke rol tijdens de coronacrisis in het voorjaar. Om de beoordeling van de klachten te versnellen roepen ze iedereen die ervoor in aanmerking komt op, om een griepprik te halen. Dat helpt voorkomen dat het ziekenhuis overbelast raakt.

'We zitten nu in een rustige fase', zegt Jaap Fogteloo. Hij is hoofd van de afdeling acute opnames en ving de coronapatiënten op tijdens de crisis in maart en april. 'Maar inmiddels zijn we toch weer ongerust. Kijk maar naar Antwerpen en Barcelona en naar alle Nederlanders die straks terugkomen van vakantie. Dus er is zeker onrust.'

Zijn collega van de intensive care Evert de Jonge sluit zich daarbij aan. 'Het is nu rustig, maar we zijn natuurlijk wel druk bezig met COVID. We zijn ons goed aan het voorbereiden op wat er nog zou kunnen gebeuren.' Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of er voldoende ic-personeel beschikbaar is bij een nieuwe crisis. 'Dus we willen opnieuw een beroep doen op verpleegkundigen van andere afdelingen, maar die willen we nu wel goed opleiden voor de intensive care. Dat is heel belangrijk.'

Griep of corona

De Jonge is er van overtuigd dat COVID-19 zich weer zal laten zien, maar denkt wel dat dat op kleinere schaal zal zijn dan in het voorjaar. Hij heeft er ook het volste vertrouwen in dat de coronapatiënten goed behandeld zullen worden, maar De Jonge heeft ook zorgen.

'Wat nu een beetje vergeten wordt is dat mensen zich in het najaar en in de winter zullen melden met griep –en verkoudheidsklachten. Dat was in het voorjaar niet zo. Toen was het alleen corona. En die vermenging van griep –en coronapatiënten is lastig voor ons omdat alle patiënten wel in isolatie moeten om vast te stellen of het om corona gaat of om een verkoudheidsvirus. En dat drukt op de capaciteit.'

'Griepprik helpt ons de komende winter'

Fogteloo en De Jonge roepen mensen op een griepprik te halen bij de huisarts. 'Je helpt ons echt als je die prik gaat halen als je ervoor in aanmerking komt', zegt Fogteloo. De prik is voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen of kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Deze mensen ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts. Een griepprik is niet verplicht. Iemand kiest zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken.

Volgens Fogteloo zijn er veel mensen in de doelgroep die de prik niet halen. 'Daar valt nog wel winst te behalen. Hoe minder mensen met griepverschijnselen er komen hoe minder de druk op de zorg zal zijn. Dus uitgebreide en massale vaccinatie tegen griep zal ons de komende winter echt helpen.'

