Westlandse LPF pissig op Haags raadslid: 'Geef de door Den Haag geannexeerde gebieden terug!'

De fractie van LPF Westland is helemaal niet blij met het Haagse raadslid Pieter Grinwis (CU/SGP), die vindt dat de gemeente Westland te weinig actie onderneemt als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten in de eigen gemeente. Dat meldt mediapartner WOS. 'Wij weten het goed gemaakt', reageert de Westlandse LPF. 'Geef de door Den Haag geannexeerde gebieden van Wateringen en Monster terug, ontruim ze, dan zullen wij daar arbeidsmigranten plaatsen.'

Van de 12.000 arbeidsmigranten die in Westland werkzaam zijn, wonen er slechts 4.500 ook daadwerkelijk in de gemeente. Omdat het aan woningen voor arbeidsmigranten in Westland ontbreekt, wonen ze daarom veelal in Haagse, Vlaardingse en Schiedamse wijken.

Grinwis zei daarover tegen Omroep West: 'Al jaren kunnen wij duizenden arbeidsmigranten die in Westland werken, hier in Den Haag opvangen.' Hij vindt dat de provincie moet ingrijpen: 'Zij moeten gewoon zeggen tegen Westland: 'Oké, jullie willen duizend extra arbeidsmigranten, dan zorg je ook voor duizend extra bedden'.

'Ga wat nuttings doen'

'Ga wat nuttigs doen met je raadsvergoeding in plaats van dit soort onzin over je buurgemeente spuien', zegt de LPF over de teksten van Grinwis. De LPF heeft in de Westlandse raad zeven van de 39 zetels.

Het is overigens niet voor het eerst dat de LPF een stevige reactie tweet naar een Haags raadslid na kritiek. Sterker nog, de partij stuurde exact dezelfde reactie op een berichtje van Peter Bos van de Haagse Stadspartij, waarin hij kritiek uit op het beleid van Westland op het gebied van islamitisch onderwijs, coffeeshops en de huisvesting van arbeidsmigranten.