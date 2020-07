Verdachten twee schietpartijen Zoetermeer blijven vast

Twee verdachten van twee schietpartijen vorig jaar aan de Gershwinrode en de Heuvelweg in Zoetermeer blijven langer in voorarrest. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdag besloten. De bewoner van het Zoetermeerse pand waar beide verdachten in april werden opgepakt, mag ook nog niet uit de cel.

Bij de schietpartij aan de Gershwinrode op 5 oktober vielen geen gewonden, maar er zaten wel kogelgaten in de beschoten woning. Volgens het Openbaar Ministerie(OM) hebben de Hagenaar (20) en de Zoetermeerder (21) twee personen in het pand beschoten. Daarbij zouden ze ook gevuurd hebben op een derde persoon in de Bessie Smithrode.

Verder zouden beide verdachten betrokken zijn geweest bij een schietpartij aan de Heuvelweg in Zoetermeer op 4 september 2019. Daarbij zouden ook kogels afgevuurd zijn op een persoon.

Voorarrest

De advocaten van beide verdachten vroegen de rechtbank woensdag om beide verdachten vrij te laten uit voorarrest. Er zou te weinig bewijs zijn dat ze ter plekke waren op de Gershwinrode en de Heuvelweg in Zoetermeer. Van de Hagenaar staat niet eens vast dat deze verdachte in Nederland was op 5 oktober.

De rechtbank meent dat er toch serieuze verdenkingen zijn tegen beide mannen. Ze hield er bovendien rekening mee dat de Hagenaar en de Zoetermeerder ook worden verdacht van drugsbezit, vrijheidsberoving en oplichting.

'Overal in de woning lagen wapens en drugs'

Beide verdachte werden op 29 april dit jaar aangehouden in een woning aan de H.M. van Randwijkhove in Zoetermeer. De bewoner van het pand zit ook vast omdat hij drugs en wapens in zijn woning toeliet. 'Overal in de woning lagen wapens en drugs', zei de officier van justitie woensdag. De rechtbank besloot dat ook hij nog niet naar huis mag.

De rechtszaak wordt binnen drie maanden voortgezet.