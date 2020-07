Trainingskamp in coronatijd: geen spelersbus en geen foto's met fans

Dat begon al op zondag, de dag van vertrek. In plaats van reizen met de spelersbus, werd de selectie verzocht om in tweetallen en met eigen vervoer naar het Brabantse land te gaan. De reisgenoot onderweg was tevens de kamergenoot de rest van de week.

In het hotel, dat pal naast het trainingsveld ligt, is het dragen van een mondkapje verplicht. Iedere speler ontving een ADO-kapje, dat ook onder de supporters populair bleek. Het mondkapje is namelijk tijdelijk uitverkocht.

Niet op de foto

Daarnaast wordt de selectie aangeraden niet met omstanders op de foto te gaan. Ook zijn alle trainingen besloten en beschikt de Haagse club over ruime kamers waar wordt gegeten, de teambespreking wordt gehouden of aan fitness kan worden gedaan.

Voor de pers is de woensdag aangewezen als dag om de interviews te doen. Daarna kwam in de middag een speciaal team langs om de voltallige selectie en staf weer te testen op het coronavirus.

MVV

Ondanks alle restricties werkt ADO Den Haag haar tweede trainingskamp in alle rust af. Aan het einde van de week staat de eerste testcase op het programma. MVV is vrijdagavond de oefentegenstander.

Omroep West was woensdag aanwezig op de persdag en sprak met nieuwkomer Samy Bourard en aanvoerder Aaron Meijers. Later deze week lees je meer over het tweetal op onze site.

