Vijf jaar cel geëist tegen Albert Heijn-overvaller met vendettamasker

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vijf jaar cel tegen Hagenaar Ahmet Y. vanwege een gewapende overval op een Albert Heijn aan de Steijnlaan in Den Haag. Op 15 februari, rond 20.00 uur (sluitingstijd), kwam Y. met een pistool op twee medewerkers achter de servicebalie af en schreeuwde hij dat hij geld nodig had. 'Een van de slachtoffers durft nog altijd niet goed over straat', zei het OM woensdag in de Haagse rechtbank.

De 21-jarige verdachte droeg bij de overval een zogeheten vendettamasker. Dat is een masker waarop een grote snor is getekend, bekend van de Netflixserie La Casa de Papel. Uiteindelijk ging hij er met 300 euro vandoor.

Tijdens de zitting zei Y. dat hij tot de overval te was gedwongen. Iemand had een plan bedacht en hem het masker gegeven. Hij moest dan ook een groot deel van de opbrengst aan de tipgever afstaan.

Geldnood

Omdat de verdachte in geldnood zat, stemde hij in met het plan. 'Ik was ontslagen bij de McDonalds', verklaarde de Hagenaar. 'Ik woonde bij mijn ouders en moest geld aan mijn vader betalen voor eten.' Wie hem tot de overval aanzette, wilde de verdachte niet zeggen.

Toch zou volgens de verdachte diezelfde persoon hem vier dagen later opnieuw tot een overval hebben bewogen. Ditmaal bij een juwelier aan de Schalk Burgerstraat. Daar probeerde de verdachte, weer met het masker op, met een hamer de winkelruit in te slaan. Maar omdat de juwelier hem betrapte, ging de verdachte er vandoor. Een camera van een bistro in de straat had hem vastgelegd nog voordat hij het masker opzette. Zo kon de Hagenaar twee dagen later worden aangehouden.

Al eens veroordeeld

Het OM veegde woensdag het verweer van de Hagenaar over de tweede persoon van tafel. Bovendien is verdachte in 2016 ook al eens veroordeeld voor een overval op een supermarkt. Toen gebruikte hij een mes. Het pistool dat hij op 15 februari gebruikte, was een balletjeswapen. Dat deed aan de ernst van de overval niets af, aldus de aanklaagster. 'Dat konden de medewerksters van de Albert Heijn niet weten.'

De advocaat van de Hagenaar wees op de beperkte geestelijke capaciteiten van zijn cliënt. Volgens de raadsman zou de 21-jarige verdachte een ontwikkeling hebben van een kind van tussen de acht en twaalf jaar en daarom moeten vallen onder het jeugdstrafrecht.

De uitspraak in de zaak is op 12 augustus.