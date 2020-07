Musical Soldaat van Oranje gaat coronaproof verder

Na bijna een halfjaar gedwongen sluiting als gevolg van corona, maakt de musical Soldaat van Oranje op 2 september een herstart. Volgens de producent is er als gevolg van de coronamaatregelen nog maar 30% van de zaalbezetting beschikbaar.

In de TheaterHangaar in Katwijk werd op 11 maart de laatste voorstelling gespeeld. De dag erna moest de productie, net als alle andere voorstellingen in Nederland, worden stilgelegd vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus.

'Meer dan 70.000 bezoekers hadden al kaarten in huis voor een van de voorstellingen van Soldaat van Oranje - De Musical. Vanaf 5 tot en met 9 augustus kunnen alle voucher- en tickethouders omboeken. Vanaf 10 augustus is de reguliere kaartverkoop weer open voor iedereen', meldt NEW Productions.

Versoepelingen

Na de versoepelingen in het begin van deze maand hebben theaters weer meer mogelijkheden. Op het toneel, achter de schermen en in de orkestbak mag weer meer en ook in de zaal zijn meer mogelijkheden.

In de theaterzaal zijn om en om hele rijen stoelen verwijderd en bij het placeren van de bezoekers worden twee stoelen tussen huishoudens vrijgehouden, om de gezondheid van de bezoekers en alle medewerkers te waarborgen.

Jubileum uitgesteld

Niet alleen voor het publiek, maar ook voor cast, crew en orkest worden de geldende COVID-19 protocollen gehanteerd, meldt de producent. Dat betekent onder meer dat de anderhalve meter afstand ook in de foyer en in de theaterzaal geldt. Ook is er zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer ingesteld en zijn er diverse hygiënepunten en wordt de gezondheidscheck van het RIVM gedaan.

De première van Soldaat van Oranje - de Musical was op 30 oktober 2010. Vanwege de coronaperikelen is besloten de viering van het 10-jarig jubileum te verschuiven naar een later moment. Een nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt.

LEES OOK: Drie miljoen bezoekers voor musical Soldaat van Oranje