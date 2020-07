Doekjes in het riool: elke dag meerdere pompen verstopt in het Westland

Het rioolsysteem van het Westland zit vol met pompen, zo'n 2.800 kleine en ruim 200 grotere, die het water richting de waterzuiveringsinstallatie in Den Hoorn brengen. Maar steeds vaker raken de pompen verstopt met doekjes. Een automatisch alarmeringssysteem legt de pomp dan stil, en waarschuwt dat er een probleem is.

'Elke dag geven meerdere pompen een alarm af', vertelt Mark Wiskerke, de rioolexpert van de gemeente. 'Soms zit het riool zelfs zo vol, dat een schoongemaakte pomp een half uur later weer een alarm geeft.'

Vezels

Het probleem is dat antibacteriële doekjes niet afbreken af in het rioolwater, weet Wiskerke. 'Wc-papier vergaat vrij snel in een riool, zelfs als het een prop is, maar dit soort doekjes bestaat uit vezels, en die vergaan niet.' Ook sommige papieren handdoekjes en vochtig toiletpapier blijven nog lang intact, zelfs al belooft de fabrikant dat ze wel afbreekbaar zijn.

Bij een pomp aan de rand van het ABC-terrein in Poeldijk wordt duidelijk hoeveel troep er in zit. Met een takel wordt de pomp naar boven gehaald en daarna open geschroefd. Er komt een stinkende lading doekjes uit. Een aantal is nog herkenbaar blauw, maar de meesten vormen toch vooral een bruine prop van drab en vezels.

Dag en nacht

Volgens de rioolontstoppers maken ze dit dagelijks mee. 'Soms zit er nog veel meer in', zegt één van de mannen, terwijl hij de drab met een gehandschoende hand in een vuilniszak propt.

'Dit gaat dag en nacht door, ook in het weekend, en het kost uiteindelijk belastinggeld om het op te ruimen, dus je betaalt er als inwoner zelf voor', aldus Wiskerke. Hij doet namens de gemeente de oproep aan alle Westlanders om alles wat geen wc-papier is in de prullenbak te gooien. En ze vinden niet alleen ontsmettingsdoekjes, ook mondkapjes. 'Die vinden we soms ook.'

Verschil

Wiskerke heeft niet de illusie dat iedereen meteen zijn gedrag aanpast. Maar: 'al doet maar 35 procent van de mensen het wel, dan scheelt dat al enorm.'

LEES OOK: Duik in het riool: 'Van balken tot stoelen en kerstbomen'