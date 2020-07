Notoire gereedschapsdief krijgt 18 maanden cel

Een 36-jarige Hagenaar moet 18 maanden de cel in voor heling en witwassen van professioneel gereedschap. De man heeft jarenlang diverse klusbedrijven uit de hele Randstad bestolen. Volgens justitie en de rechter is hij alleen te stoppen door hem langdurig achter de tralies te zetten.

Sinds 2017 werd hij al meerdere keren gepakt voor diefstal en witwassen van duur, professioneel gereedschap, aldus het OM. Dit keer ging het om diefstallen in Roelofarendsveen, Zoetermeer, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Zijderveld en Amsterdam. Justitie kwam hem op het spoor door zijn mobiele telefoon die op al die plekken op het moment van de diefstal een zendmast heeft aangestraald. Ook is zijn auto in de buurt gezien.

In onder meer zijn woning, een gehuurde opslagruimte, de woning van zijn zus en van kennissen van de man vond de politie 250 stuks gestolen gereedschap. Ene 'Jurgo' bood op Marktplaats het gereedschap aan dat kon worden opgehaald bij de verdachte thuis. Hij zou voor 80.000 euro spullen hebben verkocht.

Geen diefstal, wel heling en witwassen

De Hagenaar werd in februari 2019 aangehouden en in augustus tijdelijk vrijgelaten. Maar drie maanden later werd hij opnieuw aangehouden in een huis vol gestolen gereedschap. Volgens justitie is een lange gevangenisstraf het enige dat de Hagenaar nog kan ontmoedigen om door te gaan met stelen.

De rechter sluit zich daar nu bij aan. Maar omdat niet is bewezen dat S. zelf de dief is, veroordeelt de rechter hem alleen tot 18 maanden en drie maanden voorwaardelijk voor herhaaldelijk witwassen en helen van gestolen goederen. Een aangetroffen auto heeft de rechter verbeurd verklaard. Voor de rest van de vorderingen verwijst de rechter de gedupeerden naar de burgerlijke rechtbank.