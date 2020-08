Ieder kwartier laat de politierechter een nieuwe verdachte binnen. Ze hebben allemaal hetzelfde op hun kerfstok: onder invloed van drugs auto gereden. Het heeft iets weg van een dokterspraktijk; niemand is echt op zijn gemak, wachten tot je naam wordt omgeroepen. De 27-jarige Emilio is aan de beurt: 'Ik had een cakeje gegeten en een jointje gerookt', bekent de man uit Leiderdorp.

Emilio rijdt in december 2018 op de Pesthuislaan in Leiden tegen de richting in. Agenten betrappen hem en gaan achter hem aan. 'U reed sloom en er kwam een cannabisgeur uit de auto', zegt de rechter. 'Klopt dat?' 'Ik reed een straat in waar ik niet in mocht. Het is een beetje een gekke situatie daar, dus dat doe ik al jaren. Dat bord staat op een rare plek.'

'U zit hier niet voor het negeren van de rijrichting', zegt de rechter streng. Emilio kijkt haar aan: 'Ja, klopt, ik had een jointje gerookt.' 'En een plakje spacecake gegeten', vult de politierechter aan. 'Waarom heeft u dan toch gereden?' 'Ik moest een maatje afzetten bij hem thuis.'

Gebakken peren

De rechter vindt dat duidelijk geen bevredigend antwoord: 'Kon hij niet zelf thuiskomen?' 'Ja, eigenlijk wel, ja', zegt Emilio zachtjes. Hij is klein van stuk, heeft een kort, donker baardje en draagt een spijkerjasje en een grijze capuchontrui. 'Uw vriend moet maar voor zichzelf zorgen. U zit hier nu met de gebakken peren', leest de rechter hem de les.

Nadat Emilio is aangehouden, wordt bloed bij hem afgenomen. 'Er werd tien microgram THC per liter bloed gemeten. Weet u hoeveel het maximaal mag zijn?' Emilio bromt wat. De rechter geeft antwoord op haar eigen vraag: 'Drie microgram. U had drie keer zoveel in uw bloed'.

Schilder

'Gebruikt u nog drugs?' Emilio schudt zijn hoofd. 'Nee, helemaal niet meer.' 'Hoe kijkt u erop terug?' 'Spijtig, ik kan het me echt niet permitteren om mijn rijbewijs kwijt te raken. Ik ben schilder, zzp-er.' 'En wanneer bent u tot dat inzicht gekomen?', vraagt de rechter zich af. 'Wel snel daarna al, ja', zegt Emilio een beetje beschaamd.

De jonge schilder vertelt dat zijn financiële situatie redelijk is. 'Ik heb wel een beetje last gehad van corona. Ik heb vier weken niet kunnen werken, omdat een groot project niet doorging. Maar ik heb geen schulden ofzo. Ik zorg ook nog voor mijn twee kinderen, maar ik ben niet meer samen met de moeder.'

Goede oplossing

De officier van justitie eist een boete van 850 euro, waarvan 400 euro voorwaardelijk. 'Dus dan moet u nu 450 euro betalen.' Emilio is tevreden: 'Dat lijkt me een goede oplossing zo.' 'Ho, ho, ik moet er ook nog iets van vinden', zegt de politierechter, 'anders zit ik hier voor niks'.

Maar haar uitspraak is gelijk aan de eis: 'Het is lang geleden, u bent na dit voorval niet meer met de politie in aanraking geweest, dus ik doe het zoals de officier zegt. U krijgt over een week of zes een acceptgiro in de bus. Dan heeft u nog even de tijd om te sparen. Betaal op tijd, anders moet u zitten.'

