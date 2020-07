Bewoners Haagse Molenwijk willen eigen zwembad in het gebouw van de voedselbank

Volgens de initiatiefnemers is er in de buurt een grote behoefte aan een eigen, gemeenschappelijk zwembad. 'Veel van de kinderen uit de wijk zwemmen in de zomer in de Trekvliet, maar dat vinden we als ouders te gevaarlijk. Andere kinderen in de wijk hebben zelfs geen zwemdiploma, en met al dat water in de wijk is dat een groot risico. Als het mooi weer is, kan je nog wel naar Ypenburg of zwembad Haagse Hout fietsen, maar bij slecht weer doe je dat ook niet zo snel', aldus Fatiha Chokoud. Zij is de drijvende kracht achter een burgerinitiatief voor een eigen zwembad.

Chokoud wijst erop dat er nog meer argumenten voor een eigen zwembad zijn. Zo zouden de scholen in de Molenwijk geen zwemmen meer aanbieden. Dat zou voor gevaarlijke situaties zorgen. Want het betekent in de praktijk dat kinderen nu niet meer leren zwemmen. 'Doordat de mensen hier vaak onder de armoedegrens wonen, kunnen ze vaak de trip naar het zwembad niet veroorloven.'

Te weinig inwoners

In het verleden had het stadsdeel Laak te weinig inwoners voor een eigen zwembad. Maar omdat er vlakbij, onder meer in de Binckhorst, veel woningen worden gebouwd, en er duizenden bewoners bij komen, zou het in de toekomst wel rendabel kunnen zijn, is de verwachting.

De bewoners hebben ook al een in hun ogen ideale plek gevonden. In de Ketelstraat staat een oud schoolgebouw. Dat zou moeten worden verbouwd. Chokoud: 'De voorgevel van het pand mag niet worden gesloopt, omdat het een monument is. Maar dat heeft gelukkig al veel weg van een zwembad. We zien mogelijkheden waarbij er in het bestaande pand een bad kan worden gerealiseerd, maar er is ook genoeg ruimte achter het gebouw om een prachtig bad aan te bouwen.'

In de voormalige school is nu een voedselbank gevestigd. | Foto Omroep West

Ook zou in het pand een 'beweegruimte' moeten komen, waar sportlessen voor jong en oud kunnen worden gegeven. 'Het is een extra stimulans om de bewoners te activeren en in beweging te zijn, met als hoofddoel de vitaliteit te vergroten.'

'Mooi bewonersinitiatief'

Om het burgerinitiatief door de gemeenteraad te laten behandelen zijn duizend handtekeningen nodig. De helft daarvan is al binnen. Chokoud zegt met verschillende organisaties in de wijk te hebben gesproken. Die zouden achter het pleidooi staan.

Ieder kind moet de basisschool met een zwemdiploma verlaten - Nino Davituliani, raadslid Hart voor Den Haag

De bewoners krijgen steun van de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag. 'Dit is een mooi bewonersinitiatief', aldus raadslid Nino Davituliani. 'Veel Haagse scholen bieden geen schoolzwemmen meer aan. Dat vinden wij verontrustend. Wij zeggen al jaren dat ieder kind de basisschool met een zwemdiploma moet verlaten. Het ombouwen van dit historisch pand zou hier een mooie oplossing voor kunnen bieden.'

In de voormalige school is nu een voedselbank gevestigd. | Foto Omroep West

Voedselbank

Probleem is wel dat in het beoogde gebouw op dit moment een voedselbank is gevestigd. Daar maken, mede door de coronacrisis, zo'n 300 gezinnen per week gebruik van. Coördinator Leo van Rheenen is dan ook niet erg gecharmeerd van het plan om het pand te verbouwen. Hij stelt dat de oude school ideaal is voor de huidige functie. Bovendien zou de gemeente plannen hebben om op de eerste verdieping daklozen onder te brengen.

Maar ondanks een toezegging van voormalig burgemeester Pauline Krikke dat de voedselbank in de school mag blijven, is er nog geen honderd procent garantie dat de gemeente zich hier ook aan houdt, moet Van Rheenen erkennen. Daarom blijft hij vechten voor zijn plek. 'Want in de hele wijk - en je mag van mij aannemen dat we alles hebben bekeken - is geen plek te vinden zoals deze.'

Andere plek

De buurtbewoners die hier liever een zwembad zien, denken dat er wel een alternatief te vinden moet zijn. Dat denk ook Hart voor Den Haag. Davituliani: 'Een voedselbank doet natuurlijk goed werk. Het vinden van een andere plek zou natuurlijk topprioriteit moeten krijgen. Uiteraard in goed overleg.'

Voor Van Rheenen ligt dat nog niet zo simpel. Hij betwijfelt of het pand wel is om te bouwen tot een zwembad, en vraagt zich af of de baden in bijvoorbeeld Rijswijk echt te ver zijn. 'Dit gebouw is voor de voedselbank van erg groot belang.'

LEES OOK: Hier kan je buiten zwemmen en dit zijn de coronaregels