Burgemeester Hillegom opgelucht: 'Coronavirus is onder controle'

De coronahaard in Hillegom is volgens burgemeester Arie van Erk onder controle. Het dorp werd half juli opgeschrikt door een uitbraak in café De Kleine Beurs. Het aantal besmettingen liep op tot boven de veertig. Ruim twee weken na het uitbreken van het virus is er 'goed' nieuws. 'Vanuit deze haard vinden geen verdere verspreidingen meer plaats', aldus Van Erk. 'We kunnen opgelucht ademhalen.'

De burgemeester spreekt in een filmpje zijn dank uit aan de GGD. 'Door hun inzet en deskundigheid hebben we dit zo snel de kop in kunnen drukken.' Nederland en Hillegom zijn volgens Van Erk wakker geschud door deze uitbraak. 'Het ging hier hartstikke goed, en het zal ook zeker weer goed blijven gaan. Maar we moeten de maatregelen in acht blijven nemen.'

Maandag was het aantal coronabesmettingen dat is gelinkt aan het Hillegomse café opgelopen tot 42. Daarbij gaat het om 32 cafébezoekers en tien secundaire besmettingen (contacten van cafébezoekers). De GGD was maandag al voorzichtig positief. Gezien het aantal secundaire besmettingen hebben de mensen zich aan de thuisisolatie gehouden en vallen de cijfers in die zin mee.

