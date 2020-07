GGD roept moslims op om Offerfeest vooral in huiselijke kring te vieren

'Het is belangrijk om dat feest te vieren, maar doe dat vooral in heel beperkte kring, met je gezin thuis', aldus Annette de Boer van de GGD Haaglanden. 'Het is belangrijk dat we voorkomen dat heel veel mensen bij elkaar zijn, want dat geeft grotere kans op besmetting onderling, en dat willen we niet. Als je mensen buiten je eigen huis ontmoet, houdt dan die anderhalve meter afstand.'

Maar evenals kerken, is het moskeeën niet verboden om diensten te organiseren. Maar om een uitbraak van het coronavirus te voorkomen, zoals tijdens de Ramadan in de Haagse Al Madinah moskee, heeft de Federatie Islamitische Organisaties gevraagd zich te houden aan het coronaprotocol. Zo is het aantal bezoekers tijdens de gebedsdienst in de Haagse moskee Anwar-e-Mustafa beperkt tot maximaal 41 mensen, die zich van tevoren moeten aanmelden.

Geen samenscholing

De gebedsruimte in Anwar-e-Mustafa blijft bovendien gesloten. Voor de gebedsdienst wordt uitgeweken naar de activiteitenruimte. Nazir Mohamed: 'Bij de meeste moskeeën zal het zo zijn dat je je eigen gebedskleed moet meenemen. Dat je anderhalve meter afstand houdt, geen handen schudden. Je wordt begeleidt naar een plek en daarna ook weer naar buiten begeleidt. Na afloop is er ook geen samenscholing buiten de moskee op straat. Je gaat direct daarna naar huis om het in familiekring verder te vieren.'

Vanwege de vakantieperiode en de reisbeperkingen met betrekking tot het coronavirus zullen meer moslims dan normaal het Offerfeest in Nederland vieren. Sommige moskeeën wijken volgens Mohamed daarom uit naar grotere locaties: 'Die hebben bijvoorbeeld een zalencentrum of een sporthal gehuurd, zodat je meer mensen kunt bedienen. Maar ook de veiligheid beter kan waarborgen.'

'Hou afstand'

Ondanks de oproep om het Offerfeest in huiselijke kring te vieren, is de GGD Haaglanden zich er van bewust dat veel moslims toch ook een bezoek willen brengen aan de moskee. De Boer: 'Toch beter is het, voor het voorkomen van besmettingen, om thuis het Offerfeest te vieren. Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen bij zo'n belangijk feest, die graag naar de moskee gaan, dat nu ook doen. Maar hou dan echt afstand.'