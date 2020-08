Architect wacht al bijna 20 jaar op watertoren van Noordwijk

Het is 2001 als de dan nog studerende architect zich inschrijft voor een wedstrijd: bedenk een nieuwe bestemming voor de watertoren van Noordwijk. Hij heeft een plan om zelf in de watertoren te gaan wonen en het gebouw gedeeltelijk open te stellen voor publiek. 'Een aantal dagen per jaar voor lezingen of kleine concerten. En twee keer per jaar moeten mensen de toren kunnen bezoeken.'

Hij wint en mag de toren van de gemeente kopen. 'Als architect droom je daar natuurlijk van, dat je dat kan doen in je eigen woonplaats. Dat was natuurlijk fantastisch.'

'Geluidsoverlast'

Het duurt echter nog jaren voordat hij daadwerkelijk iets met zijn prijs kan. Een deel van de buurt komt al snel in verzet. De buurtbewoners vrezen onder meer voor geluidsoverlast. 'De ramen zijn zeven meter lang en drie meter breed. Daarnaast is er een enorme akoestiek. Als mensen boven op de toren staan, hoor je letterlijk wat ze zeggen. Verder wil ik niet op de bezwaren ingaan', zegt een van de buurtbewoners die anoniem wil blijven en die namens zo'n tien omwonenden zegt te spreken.

De tegenstanders weten met hun protesten het plan al bijna twintig jaar tegen te houden, tot verdriet van andere buurtbewoners. 'Ik zou het heel erg leuk vinden als er wat mee gebeurt', zegt een vrouw die tegenover de toren woont. 'Zodat we dat levendigheid krijgen. Het is een mooi gebouw, maar het mag wel een beetje meer sprankelend zijn. Dus ik vind het prima.'

'Eerste belangrijke stap'

Er lijkt nu een lichtpuntje. De gemeente Noordwijk wil de watertoren overdragen aan Akkerhuis zodat hij in ieder geval onderhoud kan plegen. 'Het is een eerste belangrijke stap dat we nu eigenaar worden en onderhoud kunnen plegen. Voor onszelf na negentien jaar, maar ook voor de watertoren is het belangrijk dat er het hoognodige onderhoud gepleegd kan worden. Want het gaat anders echt hard achteruit.'

De watertoren van Noordwijk. | Foto: Omroep West

Maar ook hiertegen verzet de buurt zich, ze zijn bang dat dit betekent dat het hele plan nu doorgaat en dreigen met een kort geding. 'We zijn genoodzaakt om aan de rem te trekken. Wij hebben niets over deze overdracht gehoord', zegt de omwonende. De gemeente benadrukt dat met de overdracht alleen onderhoud kan worden gepleegd en dat het geen vrijbrief is om er te gaan wonen. In een brief roept burgemeester Wendy Verkleij op om af te zien van het kort geding.

Geen spijt

Ondanks de protesten heeft Akkerhuis geen spijt van het winnen van de prijsvraag. 'Ik denk dat we er uiteindelijk uitkomen en dat het voor alle partijen goed is. Dat het zo lang zou duren had ik niet gedacht. Of ik het met de kennis van nu opnieuw zou doen? Ik denk dat het altijd de moeite waard is, maar liever wat korter, absoluut.'

Akkerhuis hoopt dat de watertoren - ondanks het dreigende kort geding - dit najaar op zijn naam komt te staan, zodat hij kan beginnen met het plegen van onderhoud. De daadwerkelijke verbouwing zal nog even op zich laten wachten. Daarvoor moeten nog vergunningen worden aangevraagd. De bezwaarmakende buurtbewoner hoopt dat de verbouwing van Akkerhuis uiteindelijk niet doorgaat. 'We hebben er alle vertrouwen in dat het goed afloopt en dat er een andere oplossing komt.'