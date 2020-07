Reddingsbrigade waarschuwt voor muien en stromingen op tropische stranddag

Een mui is een opening tussen twee zandbanken, waarin het water snel en met veel kracht naar de zee terugstroomt. 'Een golf komt naar het strand toe, maar dat water trekt ook weer terug de zee in', legt Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland uit. 'Het water gaat een weg zoeken tussen de zandbanken en daardoor ontstaat er een geul met een sterke stroming.' De Reddingsbrigade roept dan ook op om op die plekken niet te gaan zwemmen.

'Je herkent een mui aan een gladde zee of een stuk waar de golven minder breken', aldus Zeilstra. Volgens hem komen muien de laatste tijd veel voor. 'De plaats van een mui kan per dag verschuiven, daar moet men rekening mee houden.' Strandgangers kunnen bij de plaatselijke reddingsbrigade op de stranden vragen waar de muien zich bevinden.

Niet terug zwemmen

Mocht je onverhoopt toch in een mui terecht komen, dan is het advies om niet tegen de stroom in terug naar het strand te zwemmen. 'Terug zwemmen heeft totaal geen nut', zegt Zeilstra. 'Het water stroomt met een zo'n 10 tot 12 kilometer per uur terug naar zee. Daar zwemt een Olympische zwemmer niet eens tegenop.' Het advies is om je in eerste instantie mee te laten voeren door de stroming en dan schuin weg te zwemmen richting de zandbank.

Ook roept de Reddingsbrigade op om nooit alleen in de zee te gaan zwemmen. 'Blijf altijd met zijn tweeën en laat kinderen sowieso nooit alleen de zee in gaan. Zorg bij kinderen dat je minstens één armlengte in de buurt blijft.' Daarnaast is het niet verstandig om diep de zee in te gaan. 'Als je graag ver wilt zwemmen, zwem dan met de kustlijn mee.'

