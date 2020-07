Volle stranden, Rijkswaterstaat verwacht drukke avondspits

Door het zomerse weer is het druk op de stranden. De gemeentes Katwijk en Wassenaar roepen op om niet meer te komen, terwijl Noordwijk alleen nog per fiets of beachshuttle bereikbaar is. Rijkswaterstaat bereidt zich voor op een drukke avondspits. 'Het is de hele dag al druk en met het vakantieverkeer op de weg zal dit ook wel zo blijven.'

Het is druk op de wegen richting het strand. Op Scheveningen staan al de hele dag files. De gemeente Den Haag vraagt mensen om zich aan de regels te houden, maar roept vooralsnog nog niet op om weg te blijven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wassenaar. 'Het is te druk geworden bij de strandopgang aan de Wassenaarse Slag. Daarom is zojuist de opgang bij de Klip afgesloten voor auto’s én ook voor fietsers', aldus de gemeente Wassenaar. De gemeente doet een dringende oproep om niet naar het Wassenaarse strand te komen.

Door de drukte op het strand is het ook druk in de bussen en trams richting Scheveningen. De buslijnen 21, 22 en 23 rijden door de drukte op de weg een alternatieve route en stoppen niet bij alle haltes op Scheveningen. Ook in de trams 1 en 9 is het volgens de woordvoerder van de HTM druk, maar nog niet te druk. 'We hebben natuurlijk te maken met bijzondere omstandigheden. We vertrouwen er op dat iedereen zijn mondkapje op heeft, zeker nu het druk is.'

Goed voorbereid

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het in de avondspits druk gaat worden met mensen die het strand weer verlaten. Volgens een woordvoerder is het belangrijk dat strandgangers de verkeersinformatie in de gaten houden. 'Mensen moeten voorbereid weer naar huis gaan, zodat ze niet in de warmte vast komen te zitten. Zorg dat je water bij je hebt en een paraplu zodat je in de schaduw kan staan als je bij pech uit je auto moet.'

LEES OOK: Reddingsbrigade waarschuwt voor muien en stromingen op tropische stranddag