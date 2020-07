Even voorstellen: Samy Bourard, de nieuwe spelmaker van ADO Den Haag

De naam van Bourard viel als eerste versterking voor het 'nieuwe ADO', maar duurde vanwege contractuele problemen langer dan gepland. Voor de tweede club uit Eindhoven scoorde de spelmaker afgelopen seizoen negen doelpunten in 27 wedstrijden. 'Ik kan op "tien" spelen, maar ook op de flanken. Ik kan eigenlijk overal voorin geplaatst worden’, vertelt Bourard. 'De trainer zal beslissen waar ik het meest waardevol voor de ploeg ben.'

In de zomer van 2018 streek de aanvallende middenvelder uit België in Nederland neer. 'Het Nederlandse voetbal is meer technisch, er zit meer voetbal in de ploegen. Dat is een groot verschil met België en het technisch voetbal ligt mij meer. Alleen in de opleiding bij Anderlecht zag ik dat soms terugkomen.'

Bourard in gesprek met Omroep West | Foto: SoccratesImages.com

In totaal speelde Bourard vier jaar in de opleiding van Anderlecht. Hij startte in de onder 17 en schopte het tot de A-selectie. Tot een debuut kwam het niet. 'Ons middenveld was heel goed toen. We hadden Youri Tielemans (nu AS Monaco), Dennis Praet (nu Leicester City) en Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers). Heel veel kwaliteit', blikt Bourard terug.

Verschil

De overstap van de eerste divisie naar de eredivisie ziet Bourard met veel vertrouwen tegemoet. 'Het is zeker een verschil. Qua ritme, niveau en kwaliteit. Ik denk dat als je het goed doet in de eerste divisie, dat je met wat hulp van de trainer en de selectie ook mee kunt op dit niveau.' Eerder beaamde Martin Jol, hoofd van het technisch hart dat al. 'Hij is een goede en mobiele aanvallende middenvelder. Bovendien is hij een productieve speler, getuige ook zijn dertien doelpunten voor FC Eindhoven in het afgelopen seizoen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij veel plezier aan Samy zullen beleven', zegt Jol.

De Belgische voetballer van Marokkaanse komaf leerde voetballen bij Club Luik. Via CS Visé, Anderlecht en Sint-Truiden belandde hij bij FC Eindhoven. In Den Haag tekende hij voor twee seizoenen.

